Марат Башаров после новой роли в сериале «Я не могу без тебя»: «Я всегда играю самого себя»

26 августа на Первом канале стартует сериал Юрия Мороза «Я не могу без тебя». Создатель «Угрюм-реки» порадовал российскую публику 12-серийной деревенской мелодрамой с остро закрученным сюжетом.

По сюжету картины, в село приезжает парторг Вадим со своей красавицей-женой Валентиной. В нее влюбляется Кирилл, который женат и имеет двоих детей. Мужчины начинают бороться за свою любовь, и в ходе этой борьбе один из них погибает…

Марат Башаров эксклюзивно для Teleprogramma.org рассказал, чем близка ему его роль. И почему, глядя на Вадима, мы четко можем понять, как сам актер способен реагировать на те или иные поступки персонажей сериала.

«Когда говорят: «Я играю на сопротивлении», то я вообще не понимаю, что это значит. Лично я всегда играю самого себя в предлагаемых мне обстоятельствах, меня так научили в театральном институте. Поэтому намеренно не пытаюсь сыграть какого-то плохого, условно, персонажа, а всегда, вступая в съемки, играю себя: «Я, Марат Башаров , сейчас в моей жизни произошло такое, и как я из этой ситуации буду выкручиваться». Если по сценарию мой герой выходит каким-то особым образом из ситуации, то я это попросту присваиваю себе, как я вот это прописанное сыграл бы. А на сопротивлении? Ну, я не знаю, если сопротивляешься, то, может, не стоит тогда и играть? Зачем сопротивляться? Нужно получать удовольствие и кайфовать, потому что, во-первых, ты знаешь, что ты играешь, во-вторых, ты знаешь, о чем ты играешь, и ты знаешь, как это сыграть, потому что сам в жизни это переживал. А как я сыграю то, чего в жизни никогда не переживал?» — высказался актер.

Марат Башаров также несколько приоткрыл завесу тайны, которая интригует многих — что будет в конце закрученного сюжета фильма.

«Зрителей в конце ждет неожиданный финал, и когда я его увидел, поверьте, я очень много читал в своей жизни сценариев и пьес, дай бог, еще почитаю много, но такого финала, такой раскрутки — я не ожидал. И этим, конечно, интересна эта история и в том числе моя роль», — удивил Марат Башаров .

Отметим, что в фильме снялись также такие артисты, как Алексей Филимонов, Виктория Исакова , Александра Ребенок , Дарья Урсуляк, Ирина Пегова . Сериал можно увидеть на Первом канале 26-29 августа в 22.00.