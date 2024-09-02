Конышев рассказал, чем занят после победы в «Последнем герое»: «Прокачиваюсь в стендапе»

Победителем реалити ТВ-3 «Последний герой. Русский сезон» стал Дмитрий Конышев, который впечатлил публику своим трогательным отношением к дочке и жене.

Комик не пытался изображать из себя сильного мужика, а просто был самим собой, не исключено, что именно этот момент помог ему не растерять силы в ходе испытаний и получить 5 миллионов рублей в качестве выигрыша от телеканала.

«Многие осуждали Диму за нытье и слезы, но ведь это в нем жил его ребенок, и это он плакал, плакал, потому что был в тесном с ним контакте. Именно он давал ему силы в неограниченном эквиваленте, давал возможность отлично показывать себя на испытаниях», — высказался о Дмитрии Конышеве другой участник проекта Алан Царикаев в эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.org .

Дмитрий Конышев рассказал нашему изданию , чем он занят сейчас

«Потихоньку прокачиваюсь в стендапе, пишу какие-то заходы, темы подмечаю, хочу развиваться в этом направлении. Два сезона подряд участвовал в проекте «Лига городов». Есть мысли о том, чтобы в один из сезонов вновь вернуться и поучаствовать, но пока это не точно», — поведал он.

Также нам стало известно, что комик Дмитрий Конышев сбросил 10 кг во время участия в телешоу и из-за этого был вынужден кардинально обновить свой гардероб. Возвращаться в свои прежние 80 кг победитель «Последнего героя» не намерен. Чтобы сохранить вес, он придерживается принципов здорового питания и не забывает о спорте. По словам Дмитрия Конышева, ему это дается довольно просто.