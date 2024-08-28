Участница «Модного приговора» Алина Тархова: «Я должна была уйти из жизни»

Алина Тархова призналась изданию
«Последние три года моей жизни были очень тяжелыми, трансформационными. Я должна была вообще уйти из жизни. И кардинальное преображение на «Модном приговоре» позволило мне понять, что жизнь продолжается.
Она продолжается в новом качестве, в новом имидже, с новым гардеробом. Это шоу стало для меня своеобразной отправной точкой, я совершила кувырок и полетела дальше!» — поведала Алина Тархова.
По словам гостьи студии, теперь ей хочется идти дальше — заниматься бьюти-процедурами, следить за фигурой, увлечься фитнесом.
Все три предложенных образа Алина Тархова приняла с восторгом.
Участница «Модного приговора» Алина Тархова. Фото: Первый канал
«В белом брючном костюме я ощущала себя шикарной деловой женщиной», — сказала нашему журналисту Алина.
Комплект с длинной юбкой в пайетках участница «Модного приговора» пока припасла для особенного случая — выступления с камерным симфоническим оркестром, которое скоро предвидится.
Участница «Модного приговора» Алина Тархова. Фото: Первый канал
А вот третий костюм с принтованными брюками Алина носит теперь постоянно.
«Я выступаю на кораблях, пою джаз. И этот образ вписывается в данную обстановку просто идеально», — заметила героиня «Модного приговора».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Участница «Модного приговора» Алина Тархова. Фото: Первый канал
Читайте также: