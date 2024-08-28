Участница «Модного приговора» Алина Тархова: «Я должна была уйти из жизни»

«Модный приговор» на Первом канале 28 августа встретил яркую необычную героиню Алину Тархову, певицу и преподавателя Молодежного эстрадного театра в Санкт-Петербурге. Подруга обвинила ее в том, что она носит вещи, которые давно надо выбросить, к тому же стала терять женственность.

Алина Тархова призналась изданию Teleprogramma.org после записи шоу, что преображение ей было действительно необходимо.

«Последние три года моей жизни были очень тяжелыми, трансформационными. Я должна была вообще уйти из жизни. И кардинальное преображение на «Модном приговоре» позволило мне понять, что жизнь продолжается. Она продолжается в новом качестве, в новом имидже, с новым гардеробом. Это шоу стало для меня своеобразной отправной точкой, я совершила кувырок и полетела дальше!» — поведала Алина Тархова.

По словам гостьи студии, теперь ей хочется идти дальше — заниматься бьюти-процедурами, следить за фигурой, увлечься фитнесом.

Все три предложенных образа Алина Тархова приняла с восторгом.