Платье «с эффектом стройности» на «Модном приговоре» впечатлило всех! Осиная талия гарантирована

Татьяна Груздева до и после преображения в шоу. Фото: Первый канал / программа «Модный приговор»

Такой наряд подойдет любой даме, которая хочет быть яркой.

Стилисты «Модного приговора» на Первом канале в очередной раз поразили публику, преобразив музыкального педагога Татьяну Груздеву.

58-летней участнице проекта подобрали для финального выхода алое платье с кареобразным вырезом и подчеркнутой талией. В итоге фигура Татьяны стала выглядеть словно песочные часы!

Татьяна Груздева до и после преображения в шоу. Фото: Первый канал / программа «Модный приговор»

«Мне очень понравилось красное платье! Оно подчеркнуло талию, которой я горжусь», — поделилась с Teleprogramma.org участница шоу.

Благодаря полуприталенному силуэту такой фасон к тому же великолепно скрывает мелкие недостатки фигуры.

Эвелина Хромченко заметила, что подобные платья весьма хороши и с рукавами «три четверти», которые добавляют легкости образу. Ну а красный цвет всегда делает женщину ярче и эффектнее, независимо от возраста и комплекции.

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