Платье «с эффектом стройности» на «Модном приговоре» впечатлило всех! Осиная талия гарантирована

Татьяна Груздева до и после преображения в шоу. Фото: Первый канал / программа «Модный приговор»
Такой наряд подойдет любой даме, которая хочет быть яркой.
Стилисты «Модного приговора» на Первом канале в очередной раз поразили публику, преобразив музыкального педагога Татьяну Груздеву.
58-летней участнице проекта подобрали для финального выхода алое платье с кареобразным вырезом и подчеркнутой талией. В итоге фигура Татьяны стала выглядеть словно песочные часы!
Татьяна Груздева до и после преображения в шоу. Фото: Первый канал / программа «Модный приговор»
«Мне очень понравилось красное платье! Оно подчеркнуло талию, которой я горжусь», — поделилась с Teleprogramma.org участница шоу.
Благодаря полуприталенному силуэту такой фасон к тому же великолепно скрывает мелкие недостатки фигуры.
Эвелина Хромченко заметила, что подобные платья весьма хороши и с рукавами «три четверти», которые добавляют легкости образу. Ну а красный цвет всегда делает женщину ярче и эффектнее, независимо от возраста и комплекции.