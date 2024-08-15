Платье «с эффектом стройности» на «Модном приговоре» впечатлило всех! Осиная талия гарантирована

«Мне очень понравилось красное платье! Оно подчеркнуло талию, которой я горжусь», — поделилась с Teleprogramma.org участница шоу.

Благодаря полуприталенному силуэту такой фасон к тому же великолепно скрывает мелкие недостатки фигуры.

Эвелина Хромченко заметила, что подобные платья весьма хороши и с рукавами «три четверти», которые добавляют легкости образу. Ну а красный цвет всегда делает женщину ярче и эффектнее, независимо от возраста и комплекции.