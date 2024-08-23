Внебрачный сын Евдокимова спустя 19 лет вступает в борьбу за наследство: как это будет

Внебрачный сын Михаила Евдокимова решил вступить в борьбу за наследство спустя 19 лет после гибели юмориста. Даниил Белов считает несправедливым то, что его мать Инна Белова не стала бороться за его часть. Хотя еще одна внебрачная дочь артиста свою долю получила.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник в разговоре с Teleprogramma.org объяснила, что Даниилу предстоит тяжелый путь, который может ни к чему так и не привести. И первое, что необходимо сделать юноше, это доказать родство с Михаилом Евдокимовым.

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