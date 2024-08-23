Внебрачный сын Евдокимова спустя 19 лет вступает в борьбу за наследство: как это будет
Михаил Евдокимов. Фото: Global Look Press
Даниил Белов намерен получить то, что ему не досталось после смерти отца.
Внебрачный сын Михаила Евдокимова решил вступить в борьбу за наследство спустя 19 лет после гибели юмориста. Даниил Белов считает несправедливым то, что его мать Инна Белова не стала бороться за его часть. Хотя еще одна внебрачная дочь артиста свою долю получила.
Адвокат Юлия Вербицкая-Линник в разговоре с Teleprogramma.org объяснила, что Даниилу предстоит тяжелый путь, который может ни к чему так и не привести. И первое, что необходимо сделать юноше, это доказать родство с Михаилом Евдокимовым.
«В данном деле я бы разделила два юридически значимых обстоятельства. Первое — посмертное установление отцовства, которое может быть осуществлено исключительно в судебном порядке. При этом важно понимать, что суд вовсе не обязан становиться на сторону «обиженного наследника». Суд обязан изучить все факты и доказательства, бесспорно свидетельствующие об отцовстве. Провести при необходимости судебные молекулярно-генетические экспертизы, что не так-то просто сделать, учитывая сколько времени прошло.
Второе возможно только и исключительно после установления факта отцовства, вступившего в законную силу решением суда. И это второе — попытка восстановить сроки на вступление в наследство, которые составляют шесть месяцев со дня открытия наследства (то есть смерти предполагаемого отца). Очевидно, что за 19 лет от наследственного имущества могло ничего не остаться — все могло быть продано, перепродано, потрачено и истрачено. Впрочем, удача — удел храбрых», — высказалась юрист.