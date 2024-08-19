Продюсер Тарханова — о нелепых требованиях звезд: «Козликами в шкафу повышают самооценку»

Райдеры звезд, которые часто появляются в публичном доступе, иногда шокируют общественность. Кто-то требует элитный алкоголь, некоторым важен цвет стен, а другие просят редкие деликатесы.

Однако, по словам продюсера Марии Тархановой , такие пункты в райдерах можно найти у звезд , которые еще не успели сделать себе имя. А вот селебрити первой величины ведут себя намного скромнее.

«Например, козлик в шкафу или утка под кроватью. В своей работе я часто становлюсь свидетелем того, что райдер становится причиной для конфликта. Чаще всего звезды таким образом повышают свою самооценку. Например, начинают капризничать, придираться, отменять концерты, встречи. В их картине мира это соответствует образу звезды. От этого, конечно, страдают организаторы. Чаще всего это свойственно тем, кто ничего из себя не представляет. А звезды, уверенные в себе, с именем, с настоящей популярностью ведут себя более сдержанно. Хочу отметить, что в наших продюсерских кругах мы передаем друг другу черные и белые списки», — рассказала эксперт в разговоре с Teleprogramma.org .