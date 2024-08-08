Пластический хирург объяснил, почему от бывшей жены Аршавина отказывались врачи

Бывшая жена футболиста
Теперь же бывшая жена
«Многие пластические хирурги отказывались от лечения, потому что каждый врач оценивает свои возможности и знания, свой клинический опыт и состояние пациентки. Он должен оценить психоэмоциональное состояние. Потому что многие пациенты хотят вернуть все, как было раньше. Верните нос, как он был!
Но, к сожалению, таким, каким он был, он не будет. И в этом моменте заложена мина замедленного действия. Хирург может сделать все возможное, а пациент останется недовольным», — пояснил эксперт.
Также хирург восхитился тем, как Денис Агапов провел такие сложные операции. Он отметил, что была проделана поистине ювелирная работа.
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