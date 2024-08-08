Пластический хирург объяснил, почему от бывшей жены Аршавина отказывались врачи

Алиса Аршавина. Фото: кадр шоу «Прямой эфир. Андрей Малахов»

Алиса Аршавина призналась, что от нее отказались многие врачи.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина недавно вышла на связь через хирурга, который занимается восстановлением ее носа. На фоне борьбы с аутоиммунным заболеванием экс-модель потеряла нос. Это принесло ей страдания и потерю красоты.

Теперь же бывшая жена Андрея Аршавина снова выглядит роскошно. Однако, по словам Алисы Казьминой, от нее отказались многие пластические хирурги. И только Денис Агапов согласился проводить такие сложные операции. В разговоре с Teleprogramma.pro пластический хирург Игорь Короткий объяснил, почему за такую работу возьмется не каждый.

«Многие пластические хирурги отказывались от лечения, потому что каждый врач оценивает свои возможности и знания, свой клинический опыт и состояние пациентки. Он должен оценить психоэмоциональное состояние. Потому что многие пациенты хотят вернуть все, как было раньше. Верните нос, как он был!

Но, к сожалению, таким, каким он был, он не будет. И в этом моменте заложена мина замедленного действия. Хирург может сделать все возможное, а пациент останется недовольным», — пояснил эксперт.

Также хирург восхитился тем, как Денис Агапов провел такие сложные операции. Он отметил, что была проделана поистине ювелирная работа.

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