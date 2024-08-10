Какой стратегии будет придерживаться Чепурченко на шоу «Выжить в Дубае»?

Джиган предоставил Вячеславу Чепурченко второй шанс проявить себя на шоу ТНТ «Выжить в Дубае». Как теперь будет действовать артист, и пересмотрел ли он свою стратегию, Вячеслав рассказал журналисту Teleprogramma.pro.

«А что там собственно пересматривать? Я все так же готов договариваться. Готов быть в команде с теми, с кем мне приятно и с кем полезно. Тут все честно. Это та же игра, но с новыми вводными. Теперь мы — большая команда, и с народниками надо находить общий язык, завоевывать их доверие, ведь их больше, чем звезд», — честно высказался Вячеслав Чепурченко .

Артист не скрыл, что готов договариваться с «народниками» дабы дойти до финала и выиграть 10 миллионов рублей. Ведь входя в игру, приходится принимать ее правила.