Психолог — о громких заявлениях Татьяны Брухуновой: «Частично правда»

Татьяна Брухунова не просто так сделала громкое заявление о жизни с Евгением Петросяном . Она рассказала, что вместе с юмористом уже 12 лет, хотя тот развелся только шесть лет назад. Такое признание наделало немало шума. Бывшую помощницу Елены Степаненко назвали разлучницей, а некоторые и вовсе обвинили ее во лжи.

Не все поверили, что Татьяна Брухунова сумела завоевать сердце Евгения Вагановича в то время, когда он был женат на Елене Степаненко . В разговоре с Teleprogramma.pro психолог Сергей Ланг объяснил, для чего Татьяна сделала такое заявление, прекрасно понимая, что нарвется на хейт.

« Татьяна Брухунова , безусловно, сделала это по некоторым причинам. Первая, кончено же, напомнить о себе. Последнее время о ней мало пишут, мало говорят, и она решила таким образом напомнить о себе. Второе — это возможно и правда. Ведь шесть лет насчитала общественность. Но мы ж не знаем, что там происходило. Бывает такое, что люди частично живут вместе. Допустим, Елена Степаненко была на гастролях или чем-то была занята, а Евгений Петросян приезжал к Татьяне на недельку. Поэтому они считают , что они 12 лет вместе», — объяснил эксперт.