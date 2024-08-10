Брухунова опровергла слухи, что купила с Петросяном виллу в Сочи: «Мы снимаем дом»

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян обычно предпочитали не говорить о личной жизни. Даже об их романе было известно не сразу. Юморист после развода с Еленой Степаненко выждал время, у потом подтвердил, что у него новая возлюбленная. Теперь они состоят в браке и растят двоих детей: Вагана и Матильду.

На этот раз Брухунова дала видеоинтервью, в котором обмолвилась, что живет с артистом уже 12 лет. Поклонники вычислили, что она была с Петросяном, когда он еще был женат на Степаненко, поэтому стали ее критиковать в Сети. Оказалось, что юморист обманывал жену, крутя роман с 23-летней помощницей. Это длилось шесть лет.

Брухунова опубликовала снимок с четырехлетним сыном Ваганом, сделанный в Сочи. Сейчас звездная семья там отдыхает.