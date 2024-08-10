Брухунова опровергла слухи, что купила с Петросяном виллу в Сочи: «Мы снимаем дом»

Татьяна Брухунова. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой

35-летняя супруга Евгения Петросяна получила волну хейта в свой адрес после того, как упомянула в видеоинтервью, что живет с артистом уже 12 лет.

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян обычно предпочитали не говорить о личной жизни. Даже об их романе было известно не сразу. Юморист после развода с Еленой Степаненко выждал время, у потом подтвердил, что у него новая возлюбленная. Теперь они состоят в браке и растят двоих детей: Вагана и Матильду.

На этот раз Брухунова дала видеоинтервью, в котором обмолвилась, что живет с артистом уже 12 лет. Поклонники вычислили, что она была с Петросяном, когда он еще был женат на Степаненко, поэтому стали ее критиковать в Сети. Оказалось, что юморист обманывал жену, крутя роман с 23-летней помощницей. Это длилось шесть лет.

Брухунова опубликовала снимок с четырехлетним сыном Ваганом, сделанный в Сочи. Сейчас звездная семья там отдыхает.

«За каждое доброе слово и пожелание мы с Ваганом сердечно благодарим. За невнятный хейт тоже спасибо, странные люди с грязными мыслями. Именно благодаря вам наглядно видно, что добро все равно побеждает зло. Ведь вас ничтожное меньшинство!» — высказалась она.

По словам жены Петросяна, она снова вспомнила про то, как выглядит хейт. Татьяна предпочла также опровергнуть слухи о том, что они с мужем купили дом в Сочи. По ее словам, они арендуют дом с бассейном. Брухунова предпочитает в отпуске заниматься плаванием с тренером.

«Кстати, это вранье, что у нас недвижимость в Сочи. Мы снимаем дом, и здесь есть большой бассейн, в котором я учусь плавать. Надеюсь, научусь», — заявила она.

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