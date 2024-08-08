В «Выжить в Дубае» победит Галянт? Раскрыли тайну — девочка в лаврах

Наверное, нет таких людей, которые не держат пальцы крестиком за Аню Галянт в «Выжить в Дубае» на ТНТ.

19-летняя студентка сразу внушила к себе доверие своей историей любви к другому участнику шоу, Никите Плахотниченко, а также несгибаемой силой духа. Аня стала отправлять звезд за пределы проекта одного за другим во время испытаний, без каких-то громких лозунгов и идей, просто ради любви к своему парню.

Вместе с тем, когда съемки уже завершились, пытливые зрители смогли заметить, что Аня перебралась с Никитой в Москву, стала строить дом мечты и водит автомобиль. А откуда взяла средства на все это — скрывает. Отсюда некоторые пользователи Сети сделали вывод: победила именно она! А весь этот шик — на выигранные деньги!

Teleprogramma.pro попросила таролога Анну Горшкову посмотреть, могла ли Аня Галянт победить в этом проекте.

«Действительно, Аня стремилась к победе и хотела получить ее. Но рыцарь кубков — это карта невысокой масти, чтобы говорить о ней как о победителе. Она, скорее, говорит о том, что Аня там получила какой-то титул, что-то в эмоциональном плане, тем более рыцарь несет кубок. Но ей не далось то, чего она хотела в полной мере. По девятке мечей есть некие переживания, имеется разочарование, человек явно хотел большего. Поэтому косвенно можем сделать вывод, что победителем шоу напрямую карты ее не показали. Просто какие-то бонусы от проекта», — прокомментировала расклад Таро Анна Горшкова.