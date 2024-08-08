Волочкова — об инициативе депутатов проверять артистов на алкоголь: «Позорище»

После инцидента с Глюкозой и ряда других случаев, когда некоторых звезд заподозрили в выходе на сцену в измененном состоянии, законотворцы перешли к решительным мерам. В частности, депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением тестировать артистов на наличие в их организмах алкоголя и запрещенных веществ, меняющих сознание, перед тем, как они выйдут в зрительный зал с количеством людей более 500, сообщило РИА Новости.

Анастасия Волочкова выразила недоумение по этому поводу в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

«Почему из-за каких-то людей нужно устраивать позорище артистам, которые несут высокое искусство в массы? Которые ежедневно тратят часы, чтобы поддерживать свой профессионализм? Жаль, что всех хотят мести под одну гребенку…» — сказала балерина Анастасия Волочкова .

Анастасия Волочкова при этом считает, что выступать в состоянии опьянения перед зрителями — совершенно недопустимо. А в ее профессии это фактически и невозможно.

«Может быть, каким-то артистам можно выйти на сцену в пьяном состоянии, но балерине на пуантах станцевать в таком виде нереально. Даже при капле алкоголя! В личной жизни каждый артист может делать все что угодно. Он может есть и пить, что ему хочется, но выход на сцену — это очень большая ответственность перед зрителями, во всяком случае, для меня. Лучше призвать артистов к совести, попросить их с уважением относиться к людям, которые приходят к ним», — прокомментировала звезда русского балета.