«Неприятно, что Женя таким оказался»: Дзюник разочаровался в Плющенко после признаний старшего сына

Шоу‑бизнес всколыхнуло откровенное заявление старшего сына Евгения Плющенко. Его слова заставили по‑новому взглянуть на образ прославленного фигуриста — не только поклонников, но и людей из близкого окружения. Одним из тех, кто открыто выразил разочарование, стал продюсер Леонид Дзюник.
Воспоминания о прошлом
Леонид Дзюник напомнил о громком разводе Плющенко с первой женой, который сопровождался публичными скандалами и эмоциональными всплесками. Тогда общественность искренне сопереживала фигуристу: все видели, как он стремился видеться с сыном, и осуждали бывшую супругу за то, что она якобы препятствовала этим встречам.
«Я старый человек, поэтому очень многое помню. Я помню, как Плющенко разводился с первой женой, какие там были скандалы, какие там были истерики. И он рвался, чтобы сына увидеть. Это же все показывали! Мы сопереживали Жене. Думали: „Как же так? Она не дает ему сына!“» — поделился Леонид Дзюник.
Однако недавние откровения старшего сына Плющенко полностью перевернули картину. По словам молодого человека, отец практически не участвовал в его жизни — вплоть до того, что даже не забрал его из роддома. Эти слова стали шоком для тех, кто раньше верил в образ заботливого отца, отчаянно боровшегося за право общаться с ребенком.
«Оказывается, было не так, со слов сына. Оказывается, их папа даже из роддома не забрал. И не принимал участия в жизни вообще никак», — отметил Дзюник.
Леонид Дзюник. Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Личный опыт продюсера: параллели с собственной историей
Леонид Дзюник не просто осуждает Плющенко — он делится собственным опытом, который делает его реакцию особенно эмоциональной. В 21 год он впервые встретился с отцом, который ушел из семьи еще до его рождения. Попытка наладить отношения обернулась разочарованием: вместо искреннего раскаяния или желания сблизиться отец произнес банальную фразу.
Этот опыт позволил Дзюнику по‑настоящему прочувствовать боль сына Плющенко. Он видит в этой истории знакомые черты: отсутствие отцовской поддержки, формальные попытки оправдаться и ощущение ненужности, которое остается у ребенка.
«У меня была такая же история. Когда я приехал в 21 год к отцу, который бросил нас с мамой до моего рождения еще. И он мне начал говорить: „Ну ты же понимаешь, в жизни всё бывает…“ Такая же история у Плющенко с сыном. Ну так нельзя поступать!» — уверен Дзюник.
Разочарование и моральная оценка
Несмотря на то что Дзюник старается не переходить к прямым обвинениям, его разочарование очевидно. Он подчеркивает, что Плющенко — успешный профессионал, который может обеспечить своего ребенка, но это не отменяет важности эмоциональной связи и ответственности за воспитание сына.
«Женя, профессионал, зарабатывает. Но это же твой ребенок, твой сын! Не берусь никого обвинять. Но я пережил эмоции, похожие на те, что переживает сын Плющенко. И мне неприятно, что Женя таким оказался», — заключил продюсер.
Напомним, сын Евгения Плющенко от первого брака, Егор Ермак, дал большое интервью об отношениях со звездным отцом. В нем он, в частности, заявил, что не называет Плющенко папой.
