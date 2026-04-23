«Неприятно, что Женя таким оказался»: Дзюник разочаровался в Плющенко после признаний старшего сына

Шоу‑бизнес всколыхнуло откровенное заявление старшего сына Евгения Плющенко. Его слова заставили по‑новому взглянуть на образ прославленного фигуриста — не только поклонников, но и людей из близкого окружения. Одним из тех, кто открыто выразил разочарование, стал продюсер Леонид Дзюник.

Воспоминания о прошлом

Леонид Дзюник напомнил о громком разводе Плющенко с первой женой, который сопровождался публичными скандалами и эмоциональными всплесками. Тогда общественность искренне сопереживала фигуристу: все видели, как он стремился видеться с сыном, и осуждали бывшую супругу за то, что она якобы препятствовала этим встречам.

«Я старый человек, поэтому очень многое помню. Я помню, как Плющенко разводился с первой женой, какие там были скандалы, какие там были истерики. И он рвался, чтобы сына увидеть. Это же все показывали! Мы сопереживали Жене. Думали: „Как же так? Она не дает ему сына!“» — поделился Леонид Дзюник.

Однако недавние откровения старшего сына Плющенко полностью перевернули картину. По словам молодого человека, отец практически не участвовал в его жизни — вплоть до того, что даже не забрал его из роддома. Эти слова стали шоком для тех, кто раньше верил в образ заботливого отца, отчаянно боровшегося за право общаться с ребенком.