«Нечестно поступает»: Дзюник напомнил Лозе о его сыне после критики дочери Пересильд

Затем фокус внимания продюсер сместил на самого Лозу. Он напомнил, что у музыканта тоже есть сын — парень с красивым голосом, который когда‑то заявлял о себе и даже участвовал в передаче на телеканале «Спас», уверенно позиционируя себя как знатока.

«Он поставленным голосом позиционировал себя, как знатока. А дальше‑то что? И вроде бы, папа есть, который считает, что Земля плоская, так где же на этой плоской Земле уместился его сын?» — с иронией заметил Дзюник.

Продюсер недоумевает, почему Лоза позволяет себе резко судить о начинающей актрисе, на которую обращены взгляды публики, и при этом будто забывает о собственном наследнике.

«Почему ты можешь таким вот образом критиковать других? Давайте посмотрим на себя, посмотрим, что у тебя происходит в жизни и куда твой сын делся, почему не поет? Ведь он же талантливый, как ты считал. И даже при твоем, так сказать, покровительстве, он куда‑то делся», — продолжил Дзюник.

В завершение Дзюник прямо назвал позицию Лозы нечестной.

«Человека, который делает первые шаги, на которого устремлены все взгляды… Ты берешь и охаиваешь. Ну нельзя так! Господин Юрий Лоза очень нечестно поступает, на мой взгляд, отзываясь об одном человеке, забывает о том, что есть родной сын. Говоря о других детях, посмотри на себя сначала и на свое чадо», — заключил продюсер.

Напомним, Юрий Лоза нелестно высказался о дочери Юлии Пересильд Анне на фоне скандала с поступлением девушки в актерскую школу. Многие сочли, что ее приняли в вуз не на общих основаниях, а потому что она дочь знаменитых родителей. Лоза отметил, что не видит у Анны Пересильд особенного актерского дарования. По его мнению, звезды продвигают своих детей, не имея на то ни малейшего основания, а просто потому что у них есть некие рычаги влияния.

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