«Нечестно поступает»: Дзюник напомнил Лозе о его сыне после критики дочери Пересильд

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org жестко ответил известному музыканту Юрию Лозе, раскритиковавшему актерскую работу Анны Пересильд. В своем эмоциональном высказывании Дзюник напомнил музыканту о его собственном сыне — и тем самым поставил под сомнение справедливость нападок на дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя.
По мнению продюсера, юная артистка, несмотря на отсутствие опыта зрелого профессионала, проявляет искреннее стремление развиваться и добиваться своего — а это уже заслуживает уважения. Дзюник не видит ничего предосудительного в том, что родители помогают ребенку прокладывать путь в профессии.
«Эта девочка, Анечка Пересильд, хорошенькая, обаятельная. Конечно, нет у нее такой глубокой игры, как у состоявшегося артиста, но она стремится к чему‑то, она чего‑то добивается, она хочет это делать. А почему нет? Почему родители не должны продвигать?» — искренне недоумевал Леонид Дзюник.
Анна Пересильд. Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Затем фокус внимания продюсер сместил на самого Лозу. Он напомнил, что у музыканта тоже есть сын — парень с красивым голосом, который когда‑то заявлял о себе и даже участвовал в передаче на телеканале «Спас», уверенно позиционируя себя как знатока.
«Он поставленным голосом позиционировал себя, как знатока. А дальше‑то что? И вроде бы, папа есть, который считает, что Земля плоская, так где же на этой плоской Земле уместился его сын?» — с иронией заметил Дзюник.
Продюсер недоумевает, почему Лоза позволяет себе резко судить о начинающей актрисе, на которую обращены взгляды публики, и при этом будто забывает о собственном наследнике.
«Почему ты можешь таким вот образом критиковать других? Давайте посмотрим на себя, посмотрим, что у тебя происходит в жизни и куда твой сын делся, почему не поет? Ведь он же талантливый, как ты считал. И даже при твоем, так сказать, покровительстве, он куда‑то делся», — продолжил Дзюник.
В завершение Дзюник прямо назвал позицию Лозы нечестной.
«Человека, который делает первые шаги, на которого устремлены все взгляды… Ты берешь и охаиваешь. Ну нельзя так! Господин Юрий Лоза очень нечестно поступает, на мой взгляд, отзываясь об одном человеке, забывает о том, что есть родной сын. Говоря о других детях, посмотри на себя сначала и на свое чадо», — заключил продюсер.
Напомним, Юрий Лоза нелестно высказался о дочери Юлии Пересильд Анне на фоне скандала с поступлением девушки в актерскую школу. Многие сочли, что ее приняли в вуз не на общих основаниях, а потому что она дочь знаменитых родителей. Лоза отметил, что не видит у Анны Пересильд особенного актерского дарования. По его мнению, звезды продвигают своих детей, не имея на то ни малейшего основания, а просто потому что у них есть некие рычаги влияния.
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