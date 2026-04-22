«Не вытаскивает грязного белья»: Поплавская отреагировала на признания сына Плющенко от первого брака

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская в беседе с Teleprogramma.org оценила высказывания старшего сына фигуриста Евгения Плющенко. Она дала понять, что не видит в них желания Егора очернить своего именитого родителя. Молодой человек говорит только о своих переживаниях.
Яна Поплавская обратила внимание на то, что 19-летний сын Евгения Плющенко Егор Ермак явно не ставил своей целью каким-то образом обвинить отца. По словам Поплавской, Егор всего лишь сделал попытку рассказать о боли от разлуки с родителем.
«Он же очень спокойно говорит, никаким образом его не оскорбляет. Скорее, это боль человека, который очень хотел быть рядом со своим отцом, но оказался ненужным. Он не вытаскивает грязного белья… Это, скорее, предательство со стороны отца», — отметила Яна Поплавская.
Старший сын Евгения Плющенко Егор Ермак. Фото: скрин видео Youtube.com
Яна Поплавская рассказала, что сама росла с отчимом. У ее отца была другая семья. Но Яна никогда не чувствовала себя обделенной заботой и любовью папы.
«Я сама выросла с отчимом, но мой родной отец, журналист-международник Евгений Поплавский, у которого была своя новая семья, двое детей, брат и сестра мои, я никогда не чувствовала себя ненужной. Никогда! Папа забирал меня, у него была прекрасная жена. Я всегда чувствовала себя любимой, нужной. Он мне всегда говорил: ты моя гордость. В самые тяжелые времена, вы помните 90-е, он поддерживал меня. Отец делал все возможное, чтобы помочь мне. И мне нечего сказать про него, кроме слов любви, в которой я не была обделена», — поделилась Поплавская.
Ответственность за нынешние откровения сына Евгения Плющенко Яна целиком и полностью возложила на взрослых, которые после развода не сумели договориться между собой и сделать так, чтобы ребенок не страдал.
«Отношения в семье между мужчиной и женщиной могут быть разными. А дети непричастны к этой истории. Это же твой ребенок? А как это? Новые дети нужны, а вот этот «старый» сын ненужный? В этом интервью сквозит только боль.
Он же видит, что происходит в семье. Там все хорошо. А он выброшенный ребенок. При наличии отца и его любви, он бы мог общаться с детьми от нового брака, что само по себе норма. Да, люди расходятся, к сожалению, но дети должны оставаться в семье», — заключила Яна Поплавская.
Старший сын Евгения Плющенко Егор Ермак дал большое интервью. В нем он раскрыл правду об отношениях с прославленным отцом. Егор заявил, что не называет Плющенко папой. И заявил, что у него есть некий компромат на родителя.
