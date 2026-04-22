«Не вытаскивает грязного белья»: Поплавская отреагировала на признания сына Плющенко от первого брака

Яна Поплавская рассказала, что сама росла с отчимом. У ее отца была другая семья. Но Яна никогда не чувствовала себя обделенной заботой и любовью папы.

«Я сама выросла с отчимом, но мой родной отец, журналист-международник Евгений Поплавский, у которого была своя новая семья, двое детей, брат и сестра мои, я никогда не чувствовала себя ненужной. Никогда! Папа забирал меня, у него была прекрасная жена. Я всегда чувствовала себя любимой, нужной. Он мне всегда говорил: ты моя гордость. В самые тяжелые времена, вы помните 90-е, он поддерживал меня. Отец делал все возможное, чтобы помочь мне. И мне нечего сказать про него, кроме слов любви, в которой я не была обделена», — поделилась Поплавская.

Ответственность за нынешние откровения сына Евгения Плющенко Яна целиком и полностью возложила на взрослых, которые после развода не сумели договориться между собой и сделать так, чтобы ребенок не страдал.

«Отношения в семье между мужчиной и женщиной могут быть разными. А дети непричастны к этой истории. Это же твой ребенок? А как это? Новые дети нужны, а вот этот «старый» сын ненужный? В этом интервью сквозит только боль. Он же видит, что происходит в семье. Там все хорошо. А он выброшенный ребенок. При наличии отца и его любви, он бы мог общаться с детьми от нового брака, что само по себе норма. Да, люди расходятся, к сожалению, но дети должны оставаться в семье», — заключила Яна Поплавская.

Старший сын Евгения Плющенко Егор Ермак дал большое интервью. В нем он раскрыл правду об отношениях с прославленным отцом. Егор заявил, что не называет Плющенко папой. И заявил, что у него есть некий компромат на родителя.

А вы согласны с Яной Поплавской? Поделитесь в комментариях.