Не улетевшая вовремя на Мальдивы Волочкова опустила руки: «Ничего я не буду требовать»

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала инцидент в аэропорту. Звезду балета и ее директора не посадили на рейс до Мальдив. Волочкова дала понять, что не будет требовать сатисфакции от авиакомпании. Похоже, что артистка опустила рука. Она так устала, что сейчас хочет просто отдохнуть, а не погрязать в разборках.

«Ничего я не буду требовать, никакие деньги. Я могу требовать компенсацию за день проживания на вилле. Я сняла дорогущую виллу на Мальдивах. Вы не представляете, сколько в сутки она стоит. И за билет они не вернули нам деньги. Хотели «Аэрофлот» у нас еще аннулировать билеты на обратный путь. Какое вы имеете право это делать?» — риторически вопрошала Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.org.

Вместе с Волочковой на рейс не пустили и семью из Таджикистана. По словам Волочковой, после ее вмешательства им компенсировали затраты на перелет.

«Те люди, та семья с четырьмя детьми, которую я защитила вчера в аэропорту… Им, слава Богу, вернули деньги благодаря тому, что я предала эту ситуацию огласке. И они нам с Максимом сейчас звонят и благодарят. Понимаете? Они будут подавать в Следственный комитет и чуть ли не на сайт Кремля хотят писать, что это несправедливо. Сколько людей попадали в такие ситуации, что их не сажали на рейс», — поделилась Волочкова.

После того, как Волочкову и ее директора не посадили на рейс до Мале, пара вернулась домой и купила новые билеты. Но уже на рейс другой авиакомпании. Вылет был запланирован на вечер вторника. И в минуты, когда вы читаете эти строки, Анастасия Волочкова и ее 33-летний директор Максим уже нежатся под солнышком Мальдив.

Ранее «Аэрофлот» прокомментировал инцидент с участием Волочковой. Пресс-служба авиакомпании заявила, что балерина и ее спутник подошли к гейту со стороны зоны ресторанов. И произошло к моменту, когда посадка на рейс закончилась. А по правилам, опоздавших пассажиров на рейс не берут.

А вы как думаете, Анастасия Волочкова правильно поступила, отказавшись требовать компенсацию за неиспользованный билет? Поделитесь в комментариях.