Наталья Штурм: «Отношусь к молодым мужчинам как к тренажеру»

По словам Штурм, она согласна с коллегой в том, что многие мужчины стремятся завладеть имуществом возрастных женщин.

«Роза Сябитова, конечно, права, что большинство мужчин мечтают о том, чтобы старая бабка откинулась побыстрее и завладеть ее имуществом», — заявила Штурм в беседе с Teleprogramma.org.

Артистка призналась, что давно не питает иллюзий относительно романов с молодыми людьми и относится к ним как к «тренажеру».

Она отметила, что изначально каждая женщина мечтает о большой любви, но с возрастом приходит понимание, что такие отношения вряд ли возможны.

Штурм также рассказала о недавнем опыте общения с 24-летним парнем по имени Виктор. По словам певицы, молодой человек не просил у нее ничего, а она сама не предлагала ему материальной поддержки.

Однако после того, как она позвала его в поездку в Марокко, и он отказался, сославшись на дороговизну, Штурм решила, что найдет новую любовь уже в этой стране.

Наталья Штурм — известная российская певица, которая не раз становилась героиней скандальных новостей и откровенных интервью.

Ранее она уже высказывалась на тему отношений с мужчинами и открыто говорила о своем отношении к деньгам и возрасту. Заявление о поездке в Марокко и поиске новой любви стало еще одним поводом для обсуждения ее личной жизни в прессе.