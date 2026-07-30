Роза Сябитова составила завещание: «Если найду молодого – сдайте в психушку»

По ее словам, в документе есть пункт, касающийся ее возможного брака с мужчиной младше нее.

«Мной написано завещание, где четко прописано: как только я найду себе молодого, меня сразу — в психушку. Ляпнула, подписала, все теперь. Чтобы никакой муж не мог потом претендовать на мое имущество и в случае моей смерти делить его с моими детьми», — заявила Сябитова в интервью изданию NEWS.ru.

64-летняя ведущая отметила, что не стремится к романам с юными партнерами и считает, что людям лучше строить отношения с ровесниками. При этом она добавила, что сама не рассматривает мужчин своего возраста как потенциальных спутников жизни.

«Вы думаете, я хочу со стариками спать? Но молодых трогать нельзя... Сама я никаких личных советов детям не даю, какое мое собачье дело?» — поделилась сваха.

Роза Сябитова известна как ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале. Она также активно ведет социальные сети и периодически делится с подписчиками мнениями о браке, семье и межличностных отношениях.

Ее нестандартное заявление о завещании вызвало широкий резонанс в сети. Стоит отметить, что сама ведущая имеет двоих взрослых детей, и в случае ее смерти именно они должны стать основными наследниками.

Добавив условие о возможной супружеской связи с молодым человеком, Сябитова пытается обезопасить свое имущество от посягательств потенциального мужа.