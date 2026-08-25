На защиту Крутого, собравшего пожилых звезд на «Новой волне», встал Дзюник: «Молодые не хотят работать»

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org встал на защиту Игоря Крутого и концепции нынешней «Новой волны» в Казани, которую активно критикуют в Сети за большое количество пожилых звезд. В своих комментариях он не только высоко оценил уровень фестиваля, но и жестко высказался о подходе молодых артистов к профессии.

Дзюник убежден, что в этом году «Новая волна» получилась по-настоящему масштабной и красивой.

«Я считаю, что в этом году получается очень превосходное шоу в Казани, „Новая волна“ в этом году очень красивая. Люди из близлежащих областей приезжают, чтобы побывать на таком прекрасном празднике», — отметил продюсер.

Он подчеркнул, что у публики есть устойчивый запрос на артистов, которых давно знают и любят, но при этом фестиваль не игнорирует и новые имена.

«Существует базис артистов, которых знают, любят, уважают и ждут, всегда есть и молодые ребята, которые принимают участие в конкурсе», — добавил Дзюник.

При этом Дзюник резко раскритиковал отношение части молодого поколения к музыкальной индустрии. По его словам, сегодня многие начинающие артисты не готовы вкладываться в творчество так, как это делали и продолжают делать мэтры сцены.