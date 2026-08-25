На защиту Крутого, собравшего пожилых звезд на «Новой волне», встал Дзюник: «Молодые не хотят работать»

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org встал на защиту Игоря Крутого и концепции нынешней «Новой волны» в Казани, которую активно критикуют в Сети за большое количество пожилых звезд. В своих комментариях он не только высоко оценил уровень фестиваля, но и жестко высказался о подходе молодых артистов к профессии.
Дзюник убежден, что в этом году «Новая волна» получилась по-настоящему масштабной и красивой.
«Я считаю, что в этом году получается очень превосходное шоу в Казани, „Новая волна“ в этом году очень красивая. Люди из близлежащих областей приезжают, чтобы побывать на таком прекрасном празднике», — отметил продюсер.
Он подчеркнул, что у публики есть устойчивый запрос на артистов, которых давно знают и любят, но при этом фестиваль не игнорирует и новые имена.
«Существует базис артистов, которых знают, любят, уважают и ждут, всегда есть и молодые ребята, которые принимают участие в конкурсе», — добавил Дзюник.
При этом Дзюник резко раскритиковал отношение части молодого поколения к музыкальной индустрии. По его словам, сегодня многие начинающие артисты не готовы вкладываться в творчество так, как это делали и продолжают делать мэтры сцены.
«Вот все говорят „старики, старики, нет новых“… К большому сожалению, молодые не хотят работать так, как работают „старики“, не хотят двигаться. Они сейчас, Шалтай‑болтай, спел песенку под фонограмму, „сляпали“ что‑то благодаря искусственному интеллекту, что‑то вроде „Я сегодня без трусиков“… Ну что это за уровень?! Поэтому и ждут люди и Филиппа Киркорова, и Диму Билана, и Лолиту, и Анжелику Варум, Леню Агутина», — заявил он.
Антонов, Киркоров, Николаев, Крутой и Картукова на «Новой волне». Фото: Андрей Титов / Business Online / Global Look Press
Вместе с тем продюсер выделил среди молодежи по-настоящему увлеченных делом исполнителей — в качестве примера он привел Акмаля.
«На „Новой волне“ есть Акмаль, потрясающий, молодой парень, для которого действительно музыка, песня — это его жизнь. Вот когда все молодые будут, как этот мальчик, двадцатидвухлетний, тогда они появятся на сцене, а пока это все, увы, не тот масштаб», — считает Дзюник.
Леонид Дзюник. Фото: личный архив
Он также объяснил, почему организаторы уровня Игоря Крутого делают ставку на состоявшихся артистов и не стремятся включать в программу «одноразовых» исполнителей.
«Такие мэтры шоу‑бизнеса, эстрады, как Игорь Крутой, никогда не будут брать несостоявшихся, „одноразовых“, я бы так сказал, наверное, исполнителей, чтобы они приезжали в такой город, как Казань, и представляли нашу эстраду», — подытожил продюсер.
Таким образом, по мнению Дзюника, «Новая волна» остается праздником качественной эстрады, где есть место и проверенным звездам, и тем молодым артистам, для которых музыка — не способ быстро привлечь внимание, а настоящее призвание.
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