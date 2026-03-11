Маша Малиновская — о ситуации с Лерчек: "Пришла беда — открывай ворота"

Телеведущая Маша Малиновская в беседе с Teleprogramma.org высказалась о Валерии Чекалиной. Маша выразила сочувствие Лерчек, которая оказалась в очень сложной ситуации. Как Малиновская поддержала многодетную маму, у которой обнаружили рак в четвертой стадии?

Что Малиновская сказала о Лерчек

Маша Малиновская призналась, что ей очень жаль Лерчек. Телеведущая пожелала блогерше скорейшего выздоровления.

"Я ей очень сочувствую. Мне ее очень жаль. Пришла беда — открывай ворота. Сначала уголовное преследование, теперь тяжелая болезнь. Я желаю ей справиться с этим испытанием, как можно скорее начать интенсивное лечение и выйти в ремиссию. Я надеюсь, что все еще возможно сделать. Мне хочется в это верить", — сказала Маша.

Маша Малиновская выразила надежду на то, что находящейся под домашним арестом Лерчек разрешат лечь в клинику для получения квалифицированной медицинской помощи.