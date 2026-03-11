Маша Малиновская — о ситуации с Лерчек: "Пришла беда — открывай ворота"

Телеведущая Маша Малиновская в беседе с Teleprogramma.org высказалась о Валерии Чекалиной. Маша выразила сочувствие Лерчек, которая оказалась в очень сложной ситуации. Как Малиновская поддержала многодетную маму, у которой обнаружили рак в четвертой стадии?
Что Малиновская сказала о Лерчек
Маша Малиновская призналась, что ей очень жаль Лерчек. Телеведущая пожелала блогерше скорейшего выздоровления.
"Я ей очень сочувствую. Мне ее очень жаль. Пришла беда — открывай ворота. Сначала уголовное преследование, теперь тяжелая болезнь. Я желаю ей справиться с этим испытанием, как можно скорее начать интенсивное лечение и выйти в ремиссию. Я надеюсь, что все еще возможно сделать. Мне хочется в это верить", — сказала Маша.
Маша Малиновская выразила надежду на то, что находящейся под домашним арестом Лерчек разрешат лечь в клинику для получения квалифицированной медицинской помощи.
"Я надеюсь, суд позволит ей лечь в клинику, где она будет под наблюдением врачей, и это не будет противоречить букве закона. Нужно сделать для нее такое исключение, чтобы она могла получить квалифицированную помощь, чтобы не усугубилось ее состояние. Чтобы мать четверых детей могла остаться в живых. Это было бы гуманно", — добавила Малиновская.
Что случилось с Лерчек
Блогер Лерчек недавно в четвертый раз стала мамой. Ее сын от аргентинского тренера по танцам появился на свет с помощью кесарева сечения. На последних сроках беременности Лерчек часто чувствовала себя плохо, ее госпитализировали с сильными болями.
После появления малыша на свет, стали известны причины болей Лерчек. Врачи диагностировали у молодой мамы онкологическое заболевание в запущенной стадии, с метастазами в легкие.
Подруга Лерчек, блогер Алина Акилова, рассказала, что у Чекалиной рак желудка четвертой стадии.
Читайте также: