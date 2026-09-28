Любовь Руденко о Сергее Соседове: «Он говорил: «Я понимаю, меня могут убрать»

Общественность шокирована новостью о внезапном уходе музыкального критика Сергея Соседова. Сергей упал на лестнице в гостинице Нерюнгри, когда шел на завтрак. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Актриса Любовь Руденко знала Сергея много лет. По ее словам, музыкальный критик никогда не шел на сделку с совестью, даже если это могло стоить ему карьеры.
Об одном таком случае Любовь рассказала Teleprogramma.org. Мы встретились с ней на международном кинофестивале детского кино «Алые паруса» им. Василия Ланового.
Любовь Руденко: «Сергей всегда шел только от себя: от своей души, ума, образования, таланта, сердца»
«Когда я увидела эту новость в масс-медиа, то испытала такой шок. Сергей Соседов еще мог жить и жить и давать людям радость общения. Я Сережу знала много-много лет.
И каждый раз, когда была возможность с ним пообщаться, я использовала ее. Я знала, что этот человек предельно искренен и честен. Он никогда не говорил того, что ему навязывали. Мол, Сергей, вы должны это сказать, - отметила Любовь Руденко.
-Никогда в жизни с ним такого быть не могло. Сергей всегда шел только от себя: от своей души, ума, образования, таланта, сердца.
Заставить Сережу ради денег скривить душой и соврать, сказать что-то против правды, против истины, было просто невозможно».
Любовь Руденко: «Я не согласна с Сережиным уходом»
- А могли бы привести какой-то пример, когда Сергей Соседов действительно оставался верен своими принципам?
- Я, например, знаю, что когда Сергей на одной из известных передач сидел в жюри, его попросили сказать то, чего не было на самом деле. Потому что там были свои подковерные игры.
Я не буду делать антирекламу этой передаче, потому что она хорошая. Но там возникли проблемы с кем-то из исполнителей.
И Сереже говорили: «Скажи то-то и то-то», а он ответил: «Никогда этого не будет».
Я спрашивала Сергея: «Сереж, а ты не боишься так поступать?». А он говорил: «Я понимаю, меня могут убрать. Я это прекрасно осознаю».
Сергей Соседов. Фото: Сергей Петров/ Global Look Press
Этот разговор происходил год назад, когда мы встретились на творческом вечере Кати Семеновой в «Гнезде глухаря». Я подошла к Сергею, и мы с ним в хорошем смысле зацепились языками на полчаса.
И вот тогда он мне и сказал: «Да, меня просили, но я сказал: «Нет, ни за что. Я понимал, что могу подписать себе приговор, что меня уберут из программы».
Самое удивительное, что Сережу не убрали, потому что, видимо, у него был огромный рейтинг как у члена жюри. Ведь он шел вразрез со всеми остальными представителями жюри.
Сергей всегда имел свое личное мнение, причем очень тонкое, трогательное, душевное. И я просто видела, как каждый раз у него увлажняются глаза от чего-то очень хорошего и доброго.
У меня у самой сразу комок в горле, и глаза наполнялись слезами. Сергей был немыслимо искренним человеком, очень трогательным, добрым и правильным в хорошем смысле этого слова.
Я плакала, когда это случилось, писала комментарии под постами Сережиных друзей. А ведь у меня почему-то не сохранилось с ним ни одной фотографии. Мне и в голову не могло прийти, что его так быстро и неожиданно не станет.
Это, конечно, какой-то рок. И самое страшное, что теперь станет с его мамочкой, которую Сережа не бросал. Благодаря ему она продолжала жить.
Я не знала его маму, потому что мы не были настолько близки в общении.
Но на мероприятиях мы каждый раз встречались и подолгу болтали, потому что я понимала, что никакого вранья и чего-то искусственного и ненатурального я от него не услышу.
Ужасно жалко Сергея. Просто слезы душат. Как говорил мой мастер Андрей Гончаров, когда умер один известный режиссер: «Я с этой смертью не согласен». Вот я тоже не согласна с Сережиным уходом.
Тем более что он не пил и не курил. Если бы человек хоть как-то выпивал и сильно выпивши, покачнулся и потерял равновесие, то это да.
А поскользнуться можно на ровном месте на банановой кожуре. Как однажды Инна Чурикова упала в аэропорту на мокром полу и сломала обе ноги.
А Сережа мог бы работать, работать и работать. Я уверена, что зрители с удовольствием смотрели Сережины передачи и с нетерпением ждали его комментариев.
Все остальные комментарии как будто были предрешены и было понятно, кто что скажет. А Сережа каждый раз говорил что-то свое личное.
Вот такой он был, Сережа Соседов. Наш друг и близкий человек!
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