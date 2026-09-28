Любовь Руденко о Сергее Соседове: «Он говорил: «Я понимаю, меня могут убрать»

Общественность шокирована новостью о внезапном уходе музыкального критика Сергея Соседова. Сергей упал на лестнице в гостинице Нерюнгри, когда шел на завтрак. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Актриса Любовь Руденко знала Сергея много лет. По ее словам, музыкальный критик никогда не шел на сделку с совестью, даже если это могло стоить ему карьеры.

Об одном таком случае Любовь рассказала Teleprogramma.org. Мы встретились с ней на международном кинофестивале детского кино «Алые паруса» им. Василия Ланового.

Любовь Руденко: «Сергей всегда шел только от себя: от своей души, ума, образования, таланта, сердца»

«Когда я увидела эту новость в масс-медиа, то испытала такой шок. Сергей Соседов еще мог жить и жить и давать людям радость общения. Я Сережу знала много-много лет. И каждый раз, когда была возможность с ним пообщаться, я использовала ее. Я знала, что этот человек предельно искренен и честен. Он никогда не говорил того, что ему навязывали. Мол, Сергей, вы должны это сказать, - отметила Любовь Руденко. -Никогда в жизни с ним такого быть не могло. Сергей всегда шел только от себя: от своей души, ума, образования, таланта, сердца. Заставить Сережу ради денег скривить душой и соврать, сказать что-то против правды, против истины, было просто невозможно».

Любовь Руденко: «Я не согласна с Сережиным уходом»

- А могли бы привести какой-то пример, когда Сергей Соседов действительно оставался верен своими принципам?

- Я, например, знаю, что когда Сергей на одной из известных передач сидел в жюри, его попросили сказать то, чего не было на самом деле. Потому что там были свои подковерные игры.

Я не буду делать антирекламу этой передаче, потому что она хорошая. Но там возникли проблемы с кем-то из исполнителей.

И Сереже говорили: «Скажи то-то и то-то», а он ответил: «Никогда этого не будет».

Я спрашивала Сергея: «Сереж, а ты не боишься так поступать?». А он говорил: «Я понимаю, меня могут убрать. Я это прекрасно осознаю».