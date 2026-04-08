"Кусочек безмозглого мясца": Штурм заявила, что у попавшей в клинику дочери Борисовой "нет ни ума, ни талантов"

Певица Наталья Штурм в беседе с Teleprogramma.org высказалась о находящейся сейчас в рехабе дочери Даны Борисовой Полине. Штурм заявила, что не верит ни Полине, ни ее маме. Наталья считает, что те выбрали не очень хороший путь для пиара.
Мнение Натальи Штурм о дочери Даны Борисовой
Наталья Штурм дала понять, что она невысокого мнения о Полине Аксеновой, дочери Даны Борисовой. Она напомнила, что на нее не позарился даже недавно разведенный Дмитрий Дибров.
"У дочки Даны нет будущего. Она "зашла" с чернухи, это самый "бедный" путь в пиаре, когда нет ни ума, ни талантов. Свежий, да уже и несвежий кусочек безмозглого мясца.
Даже Дмитрий Дибров посмотрел, облизнулся, но побрезговал. Девушку эту я помню несколько лет назад, шуструю, все время мать перебивала, а той "что воля что не воля — все равно", — высказалась Наталья Штурм.
Дана Борисова и ее дочь Полина Аксенова.
Что случилось с дочкой Даны Борисовой
Дочь Даны Борисовой пару месяцев назад пропала из соцсетей. Накануне бывший избранник Полины Аксеновой, 35-летний Артур Якобсон рассказал, что девушка находится в клинике на лечении, и у нее отобрали телефон. По его словам, Полина страдает биполярным расстройством. И после их разрыва ее состояние заметно ухудшилось.
В беседе с Teleprogramma.org Наталья Штурм отреагировала и на диагноз Полины, озвученный ее бывшим бойфрендом. Она считает, болезнь Полины надуманной.
"Насаждать инфополе своими надуманными диагнозами позорно, когда много людей реально нуждающихся в помощи. Я не верю ни ей, ни ее маме. Но дочка еще может выправиться если сменить круг общения", — считает Наталья Штурм.
А вы согласны с мнением Натальи Штурм? Поделитесь в комментариях.