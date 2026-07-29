«Кто ты такой?»: Поплавская раскритиковала Лозу за слова о дочери Пересильд

Актриса, театральный педагог и общественная деятельница Яна Поплавская в беседе с Teleprogramma.org решительно вступилась за Анну Пересильд, отреагировав на критические высказывания музыканта Юрия Лозы. Яна дала понять, что не намерена мириться с волной негатива в адрес юной артистки — даже несмотря на то, что лично не знакома ни с Юлией Пересильд, ни с ее дочерью.

Поплавская с горечью отметила, насколько беспощадной бывает критика в адрес молодых артистов.

«Уж как только девочку не травят. Я издалека смотрю. И такая она, и сякая, и некрасивая. Ну, это с вашей точки зрения», — сказала Поплавская.

При этом она прекрасно понимает, каково это — слышать в свой адрес обидные слова. Поскольку сама всю жизнь подвергается нападкам.

«Мне всю жизнь говорили: „Слушай, да чего ты страшная такая‑то, а? И рот у тебя огромный, и глаза у тебя огромные. И все у тебя…“», — поделилась Поплавская.

Но, по словам Яны, подобные замечания никак не должны влиять на желание человека заниматься своим делом.