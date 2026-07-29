«Кто ты такой?»: Поплавская раскритиковала Лозу за слова о дочери Пересильд

Актриса, театральный педагог и общественная деятельница Яна Поплавская в беседе с Teleprogramma.org решительно вступилась за Анну Пересильд, отреагировав на критические высказывания музыканта Юрия Лозы. Яна дала понять, что не намерена мириться с волной негатива в адрес юной артистки — даже несмотря на то, что лично не знакома ни с Юлией Пересильд, ни с ее дочерью.
Поплавская с горечью отметила, насколько беспощадной бывает критика в адрес молодых артистов.
«Уж как только девочку не травят. Я издалека смотрю. И такая она, и сякая, и некрасивая. Ну, это с вашей точки зрения», — сказала Поплавская.
При этом она прекрасно понимает, каково это — слышать в свой адрес обидные слова. Поскольку сама всю жизнь подвергается нападкам.
«Мне всю жизнь говорили: „Слушай, да чего ты страшная такая‑то, а? И рот у тебя огромный, и глаза у тебя огромные. И все у тебя…“», — поделилась Поплавская.
Но, по словам Яны, подобные замечания никак не должны влиять на желание человека заниматься своим делом.
«Мне совершенно все равно. Я делаю свое дело. Не нравится, не смотрите», — озвучила свою позицию Поплавская.
Яна Поплавская. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Актриса подчеркнула, что актерская профессия — это тяжелый труд, который к тому же требует таланта. Поплавская не видит ничего плохого в том, что человек из известной семьи получает шанс проявить себя.
«Пусть ее родители будут ее шансом, ее возможностью, если она не видит себя без этой работы», — сказала Поплавская об Анне Пересильд.
Яна Евгеньевна также напомнила, что Юрий Лоза нередко раздает оценки коллегам, но и к нему самому можно отнестись критически.
«Юрий Лоза кому только не давал оценок. Ну, а кто‑то скажет про Лозу: „Ну кто ты такой? Не нравишься ты мне и песни мне твои не нравятся“. Злые языки страшнее пистолета. Так можно затравить человека. И он может быть и гениален, и талантлив. Но если со всех сторон ему говорить гадости, талант зароется», — предупредила Яна Поплавская.
По мнению Поплавской, отечественная культура сейчас особенно нуждается в ярких, одаренных людях — и важно не дать этой искре погаснуть под напором хейта.
Стоит напомнить, что Юрий Лоза довольно резко прокомментировал ситуацию вокруг Анны Пересильд — дочери Юлии Пересильд, — на фоне бурных обсуждений ее зачисления в актерское учебное заведение. В обществе широко распространилось мнение, будто девушка попала в вуз не на конкурсной основе, а благодаря известности своих родителей.
Музыкант заявил, что не усматривает в игре Анны Пересильд выдающихся артистических способностей. Он убежден, что знаменитости нередко помогают своим детям пробиться в профессии, не опираясь на реальные заслуги, а исключительно за счет имеющихся связей и возможностей.
А вы согласны с мнением Яны Поплавской? Поделитесь в комментариях.