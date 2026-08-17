Кравец о влюбленности Бузовой в Вегаса: «Пофлиртовать – почему нет?»

Ольга Бузова застряла в аэропорту Ульяновска и не может вылететь в Москву. В итоге поющая телеведущая провела в этой воздушной гавани аж 16 часов. Но пока воз и ныне там.

Ольга Бузова влюбилась?

А вот накануне этого дня Ольга, наоборот, пребывала в благостном настроении. Так, Ольга стала почетной гостьей пресс-бранча издания VOICE. Там она рассказала журналистам, что ей очень понравился актер Даниэль Вегас (Данил Черкас) – звезда фильма «Твое сердце будет разбито».

Даниэль, услышав это, сообщил представителям прессы, что ее симпатия взаимна. И мол, он готов залечить сердечные раны Ольги.

А вот светская львица Алена Кравец не уверена, что симпатия артистов выльется во что-то серьезное. Об этом она рассказала в комментариях Teleprogramma.org.

Алена Кравец: «Ольга Бузова – завидная невеста»

«Конечно, Ольга Бузова - завидная невеста. Она красивая, талантливая, известная, богатая, яркая. Умные мужчины таких женщин не пропускают! Вегас не тот, кто действительно, нужен для отношений Бузовой. Ей будет комфортно лишь с человеком непубличным и состоятельным, - отметила Алена Кравец. - Но пофлиртовать - почему нет? Творческим людям всегда важны эмоциональные встряски».

А как вы думаете, могла бы получиться пара из Ольги Бузовой и Даниэля Вегаса? Делитесь в комментариях!