Ольга Бузова, застрявшая в аэропорту Ульяновска: «Окружают тупые люди»

Ольга Бузова не смогла своевременно покинуть Ульяновск после завершения съемок шоу «Ольга Вузова». По словам певицы, из-за серии переносов и отмен рейсов она вместе с командой провела в аэропорту около шестнадцати часов.

Изначально артистка планировала вернуться в Москву ночью, но вылет несколько раз переносили. Из-за этого дорога домой сильно затянулась. Подробностями ситуации она поделилась со своими подписчиками в социальных сетях.

Бузова отреагировала на инцидент эмоционально, связав проблему с «человеческим фактором». Однако из ее сообщения неясно, конкретно кого она считает виновником в сложившейся ситуации.

Ольга Бузова: «Надеемся, что доберемся до Москвы»

«Но из-за того, что, к сожалению, тебя окружают тупые люди, происходят такие ситуации, что ты не попадаешь на рейс. Мы поехали обратно в отель. Сон, естественно, был прерван, потому что наш рейс на 9 утра вновь переносили. И в общем, сейчас мы ждем нашего финального рейса и надеемся, что доберемся до Москвы», - отметила Ольга.

Что Ольга Бузова делает в Ульяновске

Напомним, что в Ульяновск Бузова приехала для съемок проекта «Ольга Вузова». После окончания работы артистка и её команда должны были улететь обратно в Москву, но первоначальный план поездки сорвался.

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