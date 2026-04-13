"Как можно отказаться?": Поргина поддержала решение Симоньян хранить прах мужа в спальне

Главный редактор RT Маргарита Симоньян хранит урну с прахом своего супруга Тиграна Кеосаяна на прикроватной тумбочке. Актриса Людмила Поргина считает, что это правильно и естественно. По ее мнению, женщина, потерявшая любимого мужа, имеет полное право сохранять память о нем в любой форме.

"Он остается и греет человека. Она не может уйти даже, если человек ушел. Он остается в сердце. Это самое главное", — сказала Поргина Teleprogramma.org.

Поргина подчеркнула, что то, что Маргарита пережила вместе с Тиграном, — это самое дорогое, что у нее есть в жизни.

"Как можно отказаться от самого дорогого? Она же согревает ее, эта любовь. Она дает ей силы для дальнейшей жизни. И поэтому она живет и помнит его, и гордится им", — добавила актриса.

Напомним, Тигран Кеосаян скончался после продолжительной болезни. Он впал в кому 21 декабря 2024 года и находился без сознания девять месяцев. Все это время Маргарита Симоньян ежедневно находилась у его постели.

Сама Симоньян неоднократно признавалась, что потеря мужа стала для нее тяжелейшим ударом. Недавно в программе "Секрет на миллион" она рассказала, что хранит прах Кеосаяна на прикроватной тумбочке и собирается делать это до конца своих дней.

"У меня каждый день начинается с мыслей о нем и заканчивается мыслями о нем. Я по-прежнему ложусь в постель со своим мужем", — поделилась журналистка.

Она также сообщила, что после своей смерти хочет, чтобы их прах смешали и поместили в стеклянный саркофаг рядом с итальянской сосной на участке их дома.