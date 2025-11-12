Знаменитый композитор и продюсер Игорь Крутой не очень любит вокзальную суету. В этом он признался корреспонденту Teleprogramma.org. А вот песня "Вокзал" на музыку Игоря Яковлевича наверняка полюбится меломанам. Ее исполняет певец, уроженец Казахстана, победитель конкурса "Новая волна" в Казани Alex Lim (Александр Лим).
Корреспондент Teleprogramma.org вместе с другими журналистами побывала на гостевом эфире и live-выступлении Александра в популярном шоу "Мурзилки Live" на "Авторадио". Артиста сопровождал Игорь Крутой. И автор этих строк задала композитору и его протеже несколько вопросов.
Игорь Крутой: "Я опаздывал на рейс Нью-Йорк – Москва"
— Игорь Яковлевич, как вы сами относитесь к вокзалам? Любите ли всю эту суету?
— Я не очень хорошо отношусь. Просто в молодости у меня было очень много гастролей. И аэропорты, и вокзалы у меня слились в одну историю.
У них был определенный запах и настроение. Но со временем, когда стал меньше ездить на гастроли, — вроде ничего.
— Опаздывали ли вы когда-нибудь на поезд или самолет?
— Нет. Хотя один раз опоздал. Это был рейс Нью-Йорк – Москва.
Игорь Крутой: "Евгений Леонов и Валентина Толкунова выбили мне коммунальную комнату"
— В песне "Вокзал" упоминается название Тверской как улицы, где встречались герои. А у вас есть любимые места в Москве, с которыми связаны теплые воспоминания?
— Мне нравится Нескучный сад. Я просто там занимаюсь (жестами показывает занятия скандинавской ходьбой. — Прим. ред.). Также мне нравятся Ленинские горы, Речной вокзал. Там была первая коммунальная комната, которую я получил.
Евгений Павлович Леонов с Валентиной Толкуновой пошли к председателю райисполкома Ленинградского района и выбили мне коммунальную комнату. Вот в этой комнате в трехкомнатной квартире была первая моя крепость в Москве, моя первая квартира.
И для меня это место на Речном вокзале до сих пор осталось любимым. Когда я еду из Шереметьево — это то, на что я смотрю. Я назвал те места, которые вызывают у меня умиление.
Игорь Крутой и Александр Лим в эфире "Авторадио". Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Игорь Крутой: "Мы привыкли жить на расстоянии"
— Как ваши родные, Александр, и ваши, Игорь Яковлевич, научились переживать гастрольные разлуки?
— Саша еще гастроли особо не познал. Надеюсь, это произойдет в ближайшем будущем. И тогда он узнает, как его супруга относится к гастролям. (Смеется.)
Что касается меня, то мы с моей женой живем в разных странах. У меня все запутано. Сыновья в Москве, дочери в Америке. Но мы привыкли жить на расстоянии.
Александр Лим: И мои привыкнут тоже. Ничего страшного. Либо же со мной будут ездить.
— Александр, а ваша жена не ревнует к поклонницам?
— Нет. У меня очень классная жена. Мы с ней уже восемь лет вместе, с начала моего пути. И она видела все, вплоть до приставаний, и понимает, как я отношусь ко всему этому.
