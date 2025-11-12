Знаменитый композитор и продюсер Игорь Крутой не очень любит вокзальную суету. В этом он признался корреспонденту Teleprogramma.org. А вот песня "Вокзал" на музыку Игоря Яковлевича наверняка полюбится меломанам. Ее исполняет певец, уроженец Казахстана, победитель конкурса "Новая волна" в Казани Alex Lim (Александр Лим).

Корреспондент Teleprogramma.org вместе с другими журналистами побывала на гостевом эфире и live-выступлении Александра в популярном шоу "Мурзилки Live" на "Авторадио". Артиста сопровождал Игорь Крутой. И автор этих строк задала композитору и его протеже несколько вопросов.

Игорь Крутой: "Я опаздывал на рейс Нью-Йорк – Москва"

— Игорь Яковлевич, как вы сами относитесь к вокзалам? Любите ли всю эту суету?

— Я не очень хорошо отношусь. Просто в молодости у меня было очень много гастролей. И аэропорты, и вокзалы у меня слились в одну историю.

У них был определенный запах и настроение. Но со временем, когда стал меньше ездить на гастроли, — вроде ничего.

— Опаздывали ли вы когда-нибудь на поезд или самолет?

— Нет. Хотя один раз опоздал. Это был рейс Нью-Йорк – Москва.

Игорь Крутой: "Евгений Леонов и Валентина Толкунова выбили мне коммунальную комнату"

— В песне "Вокзал" упоминается название Тверской как улицы, где встречались герои. А у вас есть любимые места в Москве, с которыми связаны теплые воспоминания?

— Мне нравится Нескучный сад. Я просто там занимаюсь (жестами показывает занятия скандинавской ходьбой. — Прим. ред.). Также мне нравятся Ленинские горы, Речной вокзал. Там была первая коммунальная комната, которую я получил.

Евгений Павлович Леонов с Валентиной Толкуновой пошли к председателю райисполкома Ленинградского района и выбили мне коммунальную комнату. Вот в этой комнате в трехкомнатной квартире была первая моя крепость в Москве, моя первая квартира.

И для меня это место на Речном вокзале до сих пор осталось любимым. Когда я еду из Шереметьево — это то, на что я смотрю. Я назвал те места, которые вызывают у меня умиление.