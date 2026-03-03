"Иду к Андрею Малахову": Анастасия Волочкова сделает заявление о Джиме Керри на ТВ

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.org отреагировала на конспирологические теории, которыми сейчас окутано имя актера Джима Керри. Волочкова напомнила, что у нее были близкие отношения со звездой Голливуда. Балерина называет артиста исключительно по имени.

Что Волочкова сказала о Джиме Керри

Джима Керри якобы ликвидировали и подменили двойником. Такую конспирологическую теорию активно распространяют в сети после того, как комик появился на премии "Сезар" во Франции.

На фотографиях артист выглядит совсем не так, как прежде: у него будто бы изменился нос, другая форма глаз, иная мимика, а еще — что особенно заметно — претерпел трансформацию голос звезды культового фильма "Маска".

Анастасия Волочкова имеет на это собственное мнение. Балерина готовится изложить его в программе Андрея Малахова на телеканале "Россия". Эфир состоится уже в этот вторник, 3 марта. Анастасия во время ТВ-шоу намерена напомнить всем о романе с Джимом Керри.

"Я сегодня по этой теме иду к Андрею Малахову. С Джимом у меня были близкие отношения с 2000 года", — сказала Анастасия Волочкова.

Волочкова ранее рассказывала, что Джим Керри прилетал к ней на свидание, когда она танцевала в Америке.

Меньщиков и Джим Керри

В Голливуде уже поспешили опровергнуть домыслы о смерти Джима Керри и о замене его на двойника во Франции. Но поклонники ничего не хотят замечать. Фанаты "Дома-2" выдвинули предположение о том, что вместо Джима Керри на премии "Сезар" отметился экс-участник реалити-шоу Степан Меньщиков. Тот в беседе с Teleprogramma.org отреагировал на эту версию. Степан в шутку заявил, что заменил Джима Керри по его личной просьбе.

