"Он попросил меня": Степан Меньщиков из "Дома-2" прокомментировал замену на Джима Керри

Бывший участник "Дома-2" Степан Меньщиков в беседе с Teleprogramma.org отреагировал на сравнения с Джимом Керри. В Сети заподозрили, что именно он мог присутствовать на премии "Сезар" вместо звезды Голливуда. Что на эти домыслы ответил Меньщиков?

Реакция Степана Меньщикова

Степан Меньщиков сделал вид, что не удивлен сравнениями со звездой культового фильма "Маска", 64-летним Джимом Керри. В беседе с Teleprogramma.org он в шутливой манере прокомментировал версии, появившиеся в Сети. Поклонники заподозрили, что вместо Джима Керри на премию "Сезар" заявился именно Степан.

"Да, это был я! Он попросил меня поработать. Ему много писем пришло о том, что я очень похож на него. И он мне предложил поработать. А я, говорит, отдохну. Я буду как Марлон Брандо в свои юные лучшие годы, отправлять тебя. Не волнуйтесь за него!" — сказал Степан Меньщиков.

Что случилось?

Актер Джим Керри на днях появился во Франции. Он посетил премию "Сезар". Выглядел он, как минимум, необычно. У него будто бы изменился нос, стал другим разрез глаз. Обращалось внимание и на иную мимика, а еще — что особенно бросилось в глаза — изменился голос. Сразу появилась конспирологическая теория о том, что Джима Керри могли ликвидировать, а вместо него на премию прислать двойника.

Голливудские пиарщики эти домыслы уже опровергли. Но фанатов уже не остановить! Любители "Дома-2" выдвинули свою теорию. Они хорошо присмотрелись к обновленному Джиму Керри и решили, что актера вполне мог подменить бывший участник телестройки, ведущий мероприятий Степан Меньщиков.

