"Гурам очень мудро себя вел": Чехова объяснила дружбу бывшего мужа Баблишвили с ее женихом

Анфиса Чехова в интервью сайту Teleprogramma.org прокомментировала дружбу между своим бывшим мужем Гурамом Баблишвили и нынешним женихом Александром Златопольским. Они оба побывали на школьной линейке сына телеведущей Соломона.

При этом было заметно, что мужчины прекрасно ладят между собой. Многие недоумевают, как Чеховой удалось подружить Гурама со своим женихом.

Чехова научилась прощать бывших

Анфиса заверила, что все началось с нее. Она научилась прощать бывших возлюбленных. Хотя поначалу с каждым из них у нее были сложные отношения. Однако телеведущая сумела простить все обиды. Это помогло ей восстановить отношения с Гурамом Баблишвили. Тот также сумел проявить такт и мудрость.

Чехова собирается выйти замуж за Александра Златопольского. Тот сумел найти общий язык с сыном своей возлюбленной Соломоном. И ее бывшим мужем Гурамом. Это очень импонирует Анфисе, которая всегда искала интеллигентного мужчину.

"Мне прежде всего удалось подружить себя с собой. Все, что есть в моей жизни — это результат гигантской работы над собой. Мои отношения с бывшими в самом начале расставания всегда были очень плохими. Я ни с кем из них не дружила, со всеми плохо расставалась. И только с появлением осознанного отношения к себе, к жизни и к окружающим я начала выстраивать такие отношения с бывшими и нынешними, выбирать таких мужчин, у которых достаточно мудрости, чтобы расставаться хорошо. И к прошлому относится хорошо. Это результат моей огромной работы над собой. Над тем, кого я выбираю, над тем, как я отношусь к мужчинам. Это дело не одного дня", — заверила Чехова в беседе с сайтом Teleprogramma.org.

Что Чехова ждет от мужчин

Телеведущая научилась справляться со своими чувствами. Она старается не высказывать пустых претензий мужчинам, особенно бывшим. Также Анфиса разделяет с ними ответственность за то, что их отношения не сложились. От спутника жизни она ждет саморазвития, умения оценивать ситуацию со всех сторон.