Анфиса Чехова — о дате предстоящей свадьбы: "Не хочу в холоде замуж выходить"

Анфиса Чехова. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Анфиса Чехова: «Свадьба будет ближе к весне или к лету следующего года»

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова в беседе с Teleprogramma.org озвучила примерную дату предстоящей свадьбы. В этом году выйти замуж звезда уже не успеет. Когда же состоится свадьба Чеховой и ее избранника?

Почему Анфиса Чехова не думает о свадьбе?

Анфиса Чехова чувствует себя сейчас очень счастливой. На днях в Париже она получила предложение руки и сердца от своего избранника — продюсера Александра Златопольского. Дату свадьбу влюбленные пока не назначили.

"Я хочу наслаждаться моментом. У меня только случилась помолвка. О свадьбе мы еще не думали и не решали ничего — ни месяц, ни место, ни время, ни как это будет.

Я не из тех женщин, которые заранее придумывают сценарий своей свадьбы", — отметила Анфиса Чехова в беседе с Teleprogramma.org.

Анфиса Чехова и Александр Златопольский в день помолвки. Фото: соцсети Анфисы Чеховой

Когда состоится свадьба Анфисы Чеховой

Анфиса Чехова уточнила, что у нее сейчас нет времени на подготовку к торжеству. Пока в жизни предостаточно и других событий и планов. В сентябре она выйти замуж уже не успеет.

Придется ждать наступления нового теплого сезона. А это значит, что свадьба состоится уже в следующем году. Весной или летом.

"Скоро первое сентября. У меня ребенок идет в новую школу, мы переезжаем в новый дом. Такое количество проектов и рабочих, и жизненных, что нет возможности подумать о свадьбе.

Но совершенно точно, это будет не зимой. Я не хочу в холоде замуж выходить. Я думаю, свадьба будет ближе к весне или к лету следующего года", — добавила Анфиса Чехова в беседе с Teleprogramma.org.

Ранее сообщалось, что продюсер Александр Златопольский преподнес Чеховой кольцо стоимостью более 700 тысяч рублей. Свои отношения пара рассекретила в мае. Тогда Чехова и Златопольский вместе вышли в свет.

