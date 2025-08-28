Анфиса Чехова — о дате предстоящей свадьбы: "Не хочу в холоде замуж выходить"

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова в беседе с Teleprogramma.org озвучила примерную дату предстоящей свадьбы. В этом году выйти замуж звезда уже не успеет. Когда же состоится свадьба Чеховой и ее избранника?

Почему Анфиса Чехова не думает о свадьбе?

Анфиса Чехова чувствует себя сейчас очень счастливой. На днях в Париже она получила предложение руки и сердца от своего избранника — продюсера Александра Златопольского. Дату свадьбу влюбленные пока не назначили.