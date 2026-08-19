«Глупые, ни о чем»: Сергей Соседов высказался о песнях Александра Реввы

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org довольно жестко высказался о творчестве Александра Реввы (он же Артур Пирожков). По мнению эксперта, за популярностью артиста стоят не столько художественные достоинства его песен, сколько поддержка неких влиятельных людей.

«Его кто-то двигает, у него есть покровитель, безусловно», — сказал Сергей Соседов.

Соседов характеризует репертуар Реввы как «прикольный и смешной», но при этом подчеркивает: этим его ценность и ограничивается.

Отдельный пласт рассуждений Соседова касается медийной активности Реввы. Критик объяснил, почему Ревву раскритиковала на днях Яна Поплавская. Она не скрывала эмоций и назвала его отвратительным.