«Глупые, ни о чем»: Сергей Соседов высказался о песнях Александра Реввы

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org довольно жестко высказался о творчестве Александра Реввы (он же Артур Пирожков). По мнению эксперта, за популярностью артиста стоят не столько художественные достоинства его песен, сколько поддержка неких влиятельных людей.
«Его кто-то двигает, у него есть покровитель, безусловно», — сказал Сергей Соседов.
Соседов характеризует репертуар Реввы как «прикольный и смешной», но при этом подчеркивает: этим его ценность и ограничивается.
Отдельный пласт рассуждений Соседова касается медийной активности Реввы. Критик объяснил, почему Ревву раскритиковала на днях Яна Поплавская. Она не скрывала эмоций и назвала его отвратительным.
«Яне Поплавской неинтересен, конечно, репертуар Пирожкова. Она не знает, что он поет, она это не слушает. Но она отреагировала на другое. На то, что он уехал в Америку, хотел устроить карьеру там, но ничего у него не получилось. И он вернулся сюда, и здесь его приняли с распростертыми объятиями на все каналы, во все программы», — сказал Соседов.
Сергей Соседов. Фото: Сергей Булкин / News.ru / Global Look Press
При этом сам критик сетует на собственные ограничения в телеэфире.
«Меня сейчас дозируют на всех каналах, простите, я не могу появиться нигде. Мне говорят: „Вы там, вы на другом канале, мы вас не можем“. А что? А я же не пою, я комментирую, выступаю как эксперт», — добавил Соседов.
Соседов открыто задается вопросом, почему Ревва занимает столь заметное место в сетке вещания.
«Я ничего не понимаю, как и Яна Поплавская. Почему Ревва на всех каналах? Это что, какой-то без меры талантливый артист? Ну, я могу понять Филипп Киркоров, Олег Газманов, Дима Билан, Николай Басков... Но Пирожков, он не в этой когорте, простите. Ничего особенного нет. Ну, какие-то юмористические песни на один манер. Глупые, ни о чем», — заключил Соседов.
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