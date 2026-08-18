«Отвратительный»: Яна Поплавская обрушилась на Александра Ревву

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская не сдержала эмоций, высказавшись о концерте Александра Реввы (он же Артур Пирожков), который показал один из телевизионных каналом в воскресенье вечером. В своем обращении она не только выразила личное недовольство, но и поддержала волну возмущения, прокатившуюся среди ее аудитории.

Поплавская призвала зрителей не поддерживать подобные шоу ни просмотром, ни покупкой билетов.

«Не смотрите, выключайте. Смотрите RT, „Культуру“, „Спас“», — порекомендовала Яна Поплавская своим поклонникам.

Она также с горечью отметила, что десятилетия «ширпотреба» в культуре серьезно повлияли на вкусы аудитории — и на то, чтобы исправить ситуацию, могут понадобиться еще долгие годы.

«Понадобятся еще десятки лет, чтобы вымыть эту похабщину из мозгов обратно. Впрочем, с такими «культурным курсом», возможно, этого не произойдет уже никогда…» — считает Яна Поплавская.

Она искренне недоумевает, кто эти люди, которые платят деньги, чтобы послушать песни Александра Реввы. Заодно Поплавская прошлась и по Филиппу Киркорову. Она считает, что на его концерты ходят поклонники Аллы Пугачевой.

«Я удивляюсь, кто покупает билеты на их концерты. Ладно, еще на Кирокорова пугачихинские адепты, понятно. Но отвратительный Пирожков кому сдался, загадка», — недоумевает Яна Поплавская.

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