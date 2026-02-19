Дзюник отчитал SHAMANА: "Нельзя, выступая на сцене с патриотическими песнями, менять жен как перчатки"

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org объяснил спад ажиотажа вокруг певца SHAMANA. По мнению Дзюника все дело в неискренности исполнителя. А публика на такие вещи реагирует очень остро.

Что сказал Дзюник о SHAMAN'е

В последнее время наблюдается спад интереса публики к певцу SHAMAN'у. Поклонники уже не демонстрируют особого энтузиазма. Так, например, в Волгограде, куда исполнитель приедет в апреле, билеты раскупаются очень неактивно. Продано пока не больше 10 процентов.

А ведь еще в прошлом году SHAMAN выступал здесь при полном аншлаге. Да еще и два дня подряд! Так что же случилось? Почему публика перестала проявлять повышенный интерес к творчеству SHAMAN'a.