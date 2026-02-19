Дзюник отчитал SHAMANА: "Нельзя, выступая на сцене с патриотическими песнями, менять жен как перчатки"

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org объяснил спад ажиотажа вокруг певца SHAMANA. По мнению Дзюника все дело в неискренности исполнителя. А публика на такие вещи реагирует очень остро.
Что сказал Дзюник о SHAMAN'е
В последнее время наблюдается спад интереса публики к певцу SHAMAN'у. Поклонники уже не демонстрируют особого энтузиазма. Так, например, в Волгограде, куда исполнитель приедет в апреле, билеты раскупаются очень неактивно. Продано пока не больше 10 процентов.
А ведь еще в прошлом году SHAMAN выступал здесь при полном аншлаге. Да еще и два дня подряд! Так что же случилось? Почему публика перестала проявлять повышенный интерес к творчеству SHAMAN'a.
"Ничего удивительного в этом нет, — заявил продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org. — Это все ожидаемо. Людей не обманешь. Люди видят, на сколько человек искренний, реальный, на сколько патриотично настроен. Если ты взял это направление патриотическое, то марку надо держать. Это высокий уровень должен быть. Да, песня SHAMANA "Встанем" — глубоко заходящая. Но она единственная.
Нельзя, выступая на сцене с патриотическими песнями, менять жен как перчатки. "Поймав звезду" очень сложно от нее отказаться. Она ведь будто выжигает на груди что-то. А остаться таким же востребованным, каким он был изначально, уже не получается. И поверьте мне, если бы не сборные выступления, где SHAMAN принимает участие, его бы уже даже не вспоминали.
Ложь, неискренность очень сильно заметны. Врать не нужно себе и людям. Хорошо бы ему посмотреть на себя внутрь и задумать о том, что ты будешь делать дальше. Но видели глаза, что покупали. Ешьте".
Леонид Дзюник. Фото: Борис Кудрявов / КП
Где сейчас SHAMAN?
SHAMAN в эти дни находится на гастролях в Иркутске. 20 февраля он даст концерт на одной из площадок этого города. А пока SHAMAN поспешил познакомиться с Байкалом и попробовать его на вкус.
В личном блоге музыкант разместил видео, на котором запечатлел, как облизывает лед Байкала. Кадры вызвали неоднозначную реакцию в Сети.
А вы согласны с мнением Леонида Дзюника? Пошли бы на концерт SHAMANA? Ответьте в комментариях.
