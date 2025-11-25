SHAMAN ответил на вопрос о пополнении в семействе: поставил журналистов на место

Певец SHAMAN и глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина, недавно ставшие супругами, в свободное время любят смотреть сериалы. А недавно они пересматривали мини-сериал "Участок" с Сергеем Безруковым. Об этом молодожены рассказали в кулуарах концерта Ярослава Дронова "30 лет на сцене", прошедшем в Кремле.
А еще ответили на вопросы журналистов о предстоящей свадьбе, смене фамилии Екатерины и пополнении в семействе.
"Что касается свадьбы и общественного резонанса, то сенсации не ждите"
— Ярослав, Екатерина, недавно вы расписались в Донецке. А что насчет свадьбы?
— Мы не планируем делать шумную свадьбу. Я думаю, что она будет в следующем году. Мы хотим провести торжество в каком-то закрытом помещении, где будут самые близкие люди. Посидим по-родственному, без гулянок, СМИ, телефонов, ваших коллег.
Это будет очень тесная атмосфера. Что касается свадьбы и общественного резонанса, то сенсации не ждите. Будет очень спокойно и по-тихому.
— Планирует ли Екатерина менять свою фамилию?
- Мы останемся при своих, потому что каждая фамилия — это уже некий бренд и раскрученная история. И потом сами понимаете, менять фамилию — это значит менять документы, паспорта и все, что за этим тянется. Поэтому мы останемся Ярослав Мизулин и Екатерина Дронова.
— Поменялось ли что-то в ваших отношениях после росписи в ЗАГСе?
— Слава Богу, ничего.
— А как проводите свое свободное время?
— Сериалы смотрим. Последнее, что мы пересматривали, — это сериал "Участок" с Сергеем Безруковым.
— Ярослав, а сами не планируете приобрести для семьи участок?
— Да нет. Пока на это не было времени. Но я уже должен что-то присмотреть.
— Что Екатерина подарила вам на день рождения? (22 ноября певцу исполнилось 34 года)
— Я сегодня проснулся и увидел, что вся квартира в шариках, а на них — фотографии с надписями. Я спрашиваю: "А когда ты все это успела?" А сплю я достаточно крепко. "Пока ты спал, я утром проснулась и все организовала", — ответила Екатерина.
"Екатерина наполняет меня силой, энергией"
— В последнее воскресенье ноября отмечается День матери. Какое у вас самое яркое воспоминание из детства, связанное с мамой?
— Мама меня водила в разные ансамбли, музыкальную школу, провожала, встречала. Поэтому именно она стоит за тем, что я могу заниматься музыкой и творчеством на таком высоком уровне. И это ее заслуга.
— А как Екатерина переживает разлуки с вами из-за насыщенного гастрольного графика?
— Так она сама иногда со мной ездит, поддерживает, если наши графики сходятся. Мы недавно были вместе в Смоленске и Брянске. Екатерина наполняет меня силой, энергией.
— А бывало ли, что вы получали травмы на сцене?
— Конечно. И колени разбивал, и падал, и получал ссадины.
— Когда нам ждать пополнения в вашем семействе?
— Вот это уже точно наше личное дело. Это никого не касается.
