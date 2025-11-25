SHAMAN ответил на вопрос о пополнении в семействе: поставил журналистов на место

SHAMAN и Екатерина Мизулина. Фото: Global Look Press

Певец дал концерт в Кремле на свое 34-летие и пообщался с представителями СМИ.

Певец SHAMAN и глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина, недавно ставшие супругами, в свободное время любят смотреть сериалы. А недавно они пересматривали мини-сериал "Участок" с Сергеем Безруковым. Об этом молодожены рассказали в кулуарах концерта Ярослава Дронова "30 лет на сцене", прошедшем в Кремле.

А еще ответили на вопросы журналистов о предстоящей свадьбе, смене фамилии Екатерины и пополнении в семействе.

"Что касается свадьбы и общественного резонанса, то сенсации не ждите"

— Ярослав, Екатерина, недавно вы расписались в Донецке. А что насчет свадьбы?

— Мы не планируем делать шумную свадьбу. Я думаю, что она будет в следующем году. Мы хотим провести торжество в каком-то закрытом помещении, где будут самые близкие люди. Посидим по-родственному, без гулянок, СМИ, телефонов, ваших коллег.

Это будет очень тесная атмосфера. Что касается свадьбы и общественного резонанса, то сенсации не ждите. Будет очень спокойно и по-тихому.

— Планирует ли Екатерина менять свою фамилию?

- Мы останемся при своих, потому что каждая фамилия — это уже некий бренд и раскрученная история. И потом сами понимаете, менять фамилию — это значит менять документы, паспорта и все, что за этим тянется. Поэтому мы останемся Ярослав Мизулин и Екатерина Дронова.

— Поменялось ли что-то в ваших отношениях после росписи в ЗАГСе?

— Слава Богу, ничего.

— А как проводите свое свободное время?

— Сериалы смотрим. Последнее, что мы пересматривали, — это сериал "Участок" с Сергеем Безруковым.

— Ярослав, а сами не планируете приобрести для семьи участок?

— Да нет. Пока на это не было времени. Но я уже должен что-то присмотреть.

— Что Екатерина подарила вам на день рождения? (22 ноября певцу исполнилось 34 года)

— Я сегодня проснулся и увидел, что вся квартира в шариках, а на них — фотографии с надписями. Я спрашиваю: "А когда ты все это успела?" А сплю я достаточно крепко. "Пока ты спал, я утром проснулась и все организовала", — ответила Екатерина.

"Екатерина наполняет меня силой, энергией"

— В последнее воскресенье ноября отмечается День матери. Какое у вас самое яркое воспоминание из детства, связанное с мамой?

— Мама меня водила в разные ансамбли, музыкальную школу, провожала, встречала. Поэтому именно она стоит за тем, что я могу заниматься музыкой и творчеством на таком высоком уровне. И это ее заслуга.

— А как Екатерина переживает разлуки с вами из-за насыщенного гастрольного графика?

— Так она сама иногда со мной ездит, поддерживает, если наши графики сходятся. Мы недавно были вместе в Смоленске и Брянске. Екатерина наполняет меня силой, энергией.

— А бывало ли, что вы получали травмы на сцене?

— Конечно. И колени разбивал, и падал, и получал ссадины.

— Когда нам ждать пополнения в вашем семействе?

— Вот это уже точно наше личное дело. Это никого не касается.

А что думаете об этой паре вы? Делитесь в комментариях!

