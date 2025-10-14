Дзюник — о признаниях Седоковой в пении под фонограмму: "Я извиняюсь, разве это певица?"

Известный продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал слова Анны Седоковой о том, что она поет под фонограмму. Дзюник попросил не называть Анну певицей. Что его задело в признании Седоковой?
Почему Дзюник не считает Седокову певицей?
Леонид Дзюник высказал сомнения по поводу вокальных данных Анны Седоковой. Он дал понять, что ей совершенно незачем было признаваться в пении под фонограмму. Поскольку все и так слишком очевидно.
"Для Седоковой это нормально... Я извиняюсь, разве это певица? О чем тут можно говорить? Зачем было сознаваться? Все давным-давно прекрасно знают и видят, что из себя представляет Анна Седокова. И зачем и с чем она лезет на сцену.
Призналась, что поет под фонограмму… Никто и не сомневался. Других вариантов у нее нет. Слово 'поет' в этой ситуации лишнее", — сказал Леонид Дзюник Teleprogramma.org.
Продюсер Леонид Дзюник. Фото: Global Look Press
Почему Седокова поет под фонограмму
Анна Седокова не стала скрывать, что выступает под фонограмму. Причину певица назвала вескую. Ей тяжело дается заучивание текстов новых песен.
Не исключено, что это случилось после пережитого ею стресса. В декабре прошлого года добровольно ушел из жизни бывший муж Седоковой, баскетболист Янис Тимма. Анна очень болезненно отреагировала на это трагическое событие.
Несколько месяцев она восстанавливалась. Певица столкнулась с травлей в Сети. А родные Яниса Тиммы обвиняли ее в том, что это она довела его до суицида.
Ранее для Teleprogramma.org признание Анны Седоковой в пении под фонограмму прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил, что не понимает такой искренности Седоковой.
А вы как считаете, для чего Анна Седокова призналась, что поет на концертах под фонограмму? Ответьте в комментариях.
