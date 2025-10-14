Дзюник — о признаниях Седоковой в пении под фонограмму: "Я извиняюсь, разве это певица?"

Известный продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал слова Анны Седоковой о том, что она поет под фонограмму. Дзюник попросил не называть Анну певицей. Что его задело в признании Седоковой?

Почему Дзюник не считает Седокову певицей?

Леонид Дзюник высказал сомнения по поводу вокальных данных Анны Седоковой. Он дал понять, что ей совершенно незачем было признаваться в пении под фонограмму. Поскольку все и так слишком очевидно.