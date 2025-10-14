Пригожин недоумевает после признаний Седоковой о фонограмме: "Такая честность кому нужна?"

Известный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.org отреагировал на слова певицы Анны Седоковой. Та призналась, что периодически поет под фонограмму. Почему Пригожин остался недоволен ее признаниями?
Что сказал Иосиф Пригожин об Анне Седоковой
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не понимает Анну Седокову. Он дал понять, что подобная искренность была совершенно лишней. Но самое главное, чтобы поклонники Анны были всем довольны.
"Ну поет она под фонограмму, ну и хорошо… Я вообще не понимаю уровень откровенности Седоковой. Такая честность кому нужна? Я просто не понимаю. Если зрителям нравится, что она так поет, то это их выбор", — сказал Иосиф Пригожин в разговоре с Teleprogramma.org.
Анна Седокова. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Какое признание сделала Анна Седокова?
Певица Анна Седокова искренне призналась, что периодически позволяет себе петь под фонограмму. Вокалистка уточнила, что это касается новых песен. Она просто не может запомнить слова.
Поэтому на выступлениях Седоковой может звучать не ее живой голос, а 'фанера'. Так певица страхуется от ошибок. Анна заявила, что ей очень тяжело.
Кого еще из звезд критиковал Пригожин?
Не так давно продюсер Иосиф Пригожин высказывался о поступке Ярослава Дронова (SHAMAN'a) на конкурсе 'Интервидение'. Пригожин выразил недоумение по поводу отказа певца от оценок. Он заявил, что SHAMAN просто морочил голову себе и людям.
Досталось на днях от Иосифа Игоревича и Алле Пугачевой. Пригожин разоблачил ее 'Рождественские встречи'. Он заявил, что Алла Борисовна проводила их вовсе не для молодых исполнителей, а только для себя любимой.
А вы как считаете, Анна Седокова правильно сделала, что призналась в пении под фонограмму или нет? Ответьте в комментариях.
