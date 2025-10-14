Пригожин недоумевает после признаний Седоковой о фонограмме: "Такая честность кому нужна?"

Какое признание сделала Анна Седокова?

Певица Анна Седокова искренне призналась, что периодически позволяет себе петь под фонограмму. Вокалистка уточнила, что это касается новых песен. Она просто не может запомнить слова.

Поэтому на выступлениях Седоковой может звучать не ее живой голос, а 'фанера'. Так певица страхуется от ошибок. Анна заявила, что ей очень тяжело.

Кого еще из звезд критиковал Пригожин?

Не так давно продюсер Иосиф Пригожин высказывался о поступке Ярослава Дронова (SHAMAN'a) на конкурсе 'Интервидение'. Пригожин выразил недоумение по поводу отказа певца от оценок. Он заявил, что SHAMAN просто морочил голову себе и людям.

Досталось на днях от Иосифа Игоревича и Алле Пугачевой. Пригожин разоблачил ее 'Рождественские встречи'. Он заявил, что Алла Борисовна проводила их вовсе не для молодых исполнителей, а только для себя любимой.

А вы как считаете, Анна Седокова правильно сделала, что призналась в пении под фонограмму или нет? Ответьте в комментариях.