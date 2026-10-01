Дзюник о похоронах Соседова: «Никто из артистов первой величины не соизволил приехать»

Продюсер Леонид Дзюник рассказал Teleprogramma.org, что на церемонии прощания с Сергеем Соседовым отчетливо ощущалось одно отсутствие: отсутствие звезд первой величины. Ни один из крупных артистов, о которых Соседов писал и говорил всю свою жизнь, не приехал проводить его в последний путь.

Прощание с Сергеем Соседовым прошло в траурном зале Троекуровского кладбища 30 сентября. Среди пришедших проводить музыкального критика и телеведущего в последний путь были замечены Лера Кудрявцева, Алексей Глызин, Ксения Георгиади, Наталья Гулькина, Игорь Наджиев, Наташа Королева. Многие знаменитости же решили не приходить.

«Никто из артистов первой величины не соизволил приехать на прощанье с Сергеем», — отметил продюсер Дзюник.

Дзюник прямо назвал тех, кого не было, — в первую очередь Сергея Лазарева. По его словам, Соседов относился к Лазареву как к талантливому, но своеобразному исполнителю, и, возможно, между ними были трения. Однако Дзюник уверен: личные обиды не повод пропускать прощание.