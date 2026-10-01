Дзюник о похоронах Соседова: «Никто из артистов первой величины не соизволил приехать»

Продюсер Леонид Дзюник рассказал Teleprogramma.org, что на церемонии прощания с Сергеем Соседовым отчетливо ощущалось одно отсутствие: отсутствие звезд первой величины. Ни один из крупных артистов, о которых Соседов писал и говорил всю свою жизнь, не приехал проводить его в последний путь.
Прощание с Сергеем Соседовым прошло в траурном зале Троекуровского кладбища 30 сентября. Среди пришедших проводить музыкального критика и телеведущего в последний путь были замечены Лера Кудрявцева, Алексей Глызин, Ксения Георгиади, Наталья Гулькина, Игорь Наджиев, Наташа Королева. Многие знаменитости же решили не приходить.
«Никто из артистов первой величины не соизволил приехать на прощанье с Сергеем», — отметил продюсер Дзюник.
Дзюник прямо назвал тех, кого не было, — в первую очередь Сергея Лазарева. По его словам, Соседов относился к Лазареву как к талантливому, но своеобразному исполнителю, и, возможно, между ними были трения. Однако Дзюник уверен: личные обиды не повод пропускать прощание.
«Обижаться можно, когда жизнь идет. А когда человек отошел в мир иной и вот так вот на прощанье не приехать… А ведь Соседов говорил правду о каждом исполнителе. Он никогда не врал. Ну они, значит, знаете, есть такое выражение, боятся его и после смерти. Понимаете? Поэтому никого не было из таких людей», — считает Леонид Дзюник.
Сергей Соседов и Леонид Дзюник. Фото: личный архив Леонида Дзюника
При этом Дзюник высоко оценил организацию церемонии. Траурный зал Троекуровского кладбища был заполнен, цветов было очень много. Отдельную благодарность он выразил телеканалу НТВ и Вадиму Такменеву, который отвечал за проведение прощания.
«Все было прекрасно организовано. Людей было очень много. Весь траурный зал Троекуровского кладбища был просто заполнен. Цветов было очень много. Достойнейшие похороны. Соответствуют полностью фигуре Сергея, его таланту, его творческому потенциалу.
Спасибо огромное еще раз хочу сказать и телеканалу НТВ, и непосредственно Вадиму Такменеву, потому что он отвечал за это траурное мероприятие, за церемонию прощения с Сергеем Соседовым», — отметил Дзюник.
Могила Сергея Соседова. Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище рядом с отцом.