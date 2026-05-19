«Дураков учить надо»: Соседов высказался о заоблачных ценах на билеты на «Гамлет» с Борисовым

Что касается заоблачных цен на билеты, то Сергей Соседов дал понять, что не удивлен. Двести тысяч за билет, по мнению музыкального критика, это не предел. Если есть желающие платить такие деньги, то почему бы и нет. Сам же Соседов уже давно на спектакли ходит исключительно по приглашению, то есть, бесплатно.

«Если покупают, я бы и два миллиона ставил цену. Дураков учить надо, понимаете? Когда мне говорили, что Ирина Круг просит миллион или два за концерт, я спрашивал, а покупают ли, и мне говорили, что да. Значит, Ира Круг дешевит. Я бы назначил и четыре миллиона за концерт, если платят.

Я бы пошел, конечно, на спектакль, если не бесплатно, то за небольшие деньги. Но я, как правило, хожу по приглашениям актеров, режиссеров, бесплатно. Не помню уже, когда платил деньги за билет. Разумеется, я никогда бы не отдал 200 тысяч рублей. Максимум, что я готов заплатить за билет, это десять тысяч. И то, я потребовал бы такое качество работы за эти деньги! Отчитайтесь мне за эту десятку!

А если кому-то деньги девать некуда, пусть платят. Им некуда, а Юре Борисову пригодятся!» — заключил Сергей Соседов.

Спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли вызвал неоднозначную реакцию у театральной общественности. Ранее известный актер, режиссер и худрук Олег Меньшиков посмотрел постановку и охарактеризовал ее как катастрофу. Меньшиков заявил, что прославленный театр создал нечто чудовищное. Режиссер не обнаружил в постановке никакой новизны, а юмористические моменты на сцене сопоставил с современным КВН, выразив недоумение, как подобные сцены допустили к показу.

