Догилева отказалась смотреть «Гамлет» с Борисовым: «В театры не хожу»

Новая постановка классической пьесы «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли вызвала противоречивую реакцию в театральных кругах.

Ранее прославленный актер, режиссер и художественный руководитель Олег Меньшиков ознакомился с спектаклем и дал ему крайне негативную оценку, назвав происходящее на сцене катастрофой. По словам Меньшикова, именитый театр представил откровенно неудачную работу.

Режиссер не увидел в спектакле никаких свежих идей и оригинальных решений. Юмористические эпизоды на сцене он сравнил с современными выступлениями КВН и искренне удивился тому, что подобные фрагменты оказались в финальной версии постановки.

А музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org признался, что «Гамлет» не смотрел, но при этом напомнил, что принципиально против осовременивания классических произведений. А вот ценам на билеты, которые достигали 200 тысяч рублей, Соседов не удивился. Он заявил, что «надо учить дураков, которые готовы платить огромные деньги».

А вы какую сумму готовы отдать за билет в театр? Поделитесь в комментариях.