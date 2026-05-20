Догилева отказалась смотреть «Гамлет» с Борисовым: «В театры не хожу»

Известная актриса Татьяна Догилева в беседе с Teleprogramma.org сформулировала свое отношение к тому, что сейчас происходит в современном театре. Звезда советского кино и российских сериалов была лаконична и тактична.
Татьяна Догилева дала понять, что ей не очень интересно, чем живет современный театр. Актриса, которая некогда блистала на сцене, призналась, что перестала ходить в театры. В ответ на просьбу журналистов Teleprogramma.org прокомментировать громкую премьеру в МХТ имени Чехова, 69-летняя Татьяна Анатольевна заявила, что не понимает, о чем идет речь.
«Я не сведуща, в театры не хожу», — поделилась Татьяна Догилева.
Татьяна Догилева. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Новая постановка классической пьесы «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли вызвала противоречивую реакцию в театральных кругах.
Ранее прославленный актер, режиссер и художественный руководитель Олег Меньшиков ознакомился с спектаклем и дал ему крайне негативную оценку, назвав происходящее на сцене катастрофой. По словам Меньшикова, именитый театр представил откровенно неудачную работу.
Режиссер не увидел в спектакле никаких свежих идей и оригинальных решений. Юмористические эпизоды на сцене он сравнил с современными выступлениями КВН и искренне удивился тому, что подобные фрагменты оказались в финальной версии постановки.
А музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org признался, что «Гамлет» не смотрел, но при этом напомнил, что принципиально против осовременивания классических произведений. А вот ценам на билеты, которые достигали 200 тысяч рублей, Соседов не удивился. Он заявил, что «надо учить дураков, которые готовы платить огромные деньги».
А вы какую сумму готовы отдать за билет в театр? Поделитесь в комментариях.