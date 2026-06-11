Данко о 176-миллионном иске Долиной к мошенникам: «Это вопрос справедливости»

Певица Лариса Долина подала иск в Лефортовский районный суд Москвы к четырем фигурантам, осужденным за мошенничество с ее квартирой в Хамовниках. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Лариса Долина подала иск на 176 миллионов
Ответчиками выступают Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа. Все они приговорены к реальным срокам: от 4 до 7 лет колонии, а также к штрафам до миллиона рублей.
Как следует из иска, по приговору Балашихинского городского суда от 28 ноября 2025 года за Долиной признано право на возмещение ущерба в размере 176 млн. 141 тыс. рублей.
Кстати, в кулуарах звучит мнение, что Ларисе Александровне следовало бы вообще забыть эту историю как страшный сон, дабы чуть-чуть поутихла волна негодования по поводу истории с квартирой в Хамовниках.
Данко. Фото: Global Look Press
Данко: «Я прекрасно понимаю желание Ларисы Александровны бороться до конца»
Однако певец Данко думает по-другому. Своим мнением он поделился с Teleprogramma.org.
«Мне кажется, когда человека обманывают и лишают того, что он зарабатывал всю жизнь, речь идет уже не только о деньгах.
Это вопрос справедливости и человеческого достоинства. Поэтому я прекрасно понимаю желание Ларисы Александровны бороться до конца, - отметил певец.
-Забыть и сделать вид, что ничего не произошло, наверное, проще всего. Но если есть хоть малейший шанс восстановить справедливость законным путем, я считаю, что его нужно использовать. Не столько ради денег, сколько ради принципа».
- А как бы вы поступили на месте певицы?
- Если бы, не дай Бог, я оказался в такой ситуации, я бы тоже боролся. При этом постарался бы не позволить этой истории разрушить мою жизнь и отнять у меня силы, здоровье и веру в людей. Все, что можно вернуть, нужно пытаться вернуть. А все, что вернуть нельзя, — отпустить и идти дальше.
Желаю Ларисе Александровне сил, терпения и справедливого решения этой непростой ситуации!
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