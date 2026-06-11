Данко о 176-миллионном иске Долиной к мошенникам: «Это вопрос справедливости»

Лариса Долина. Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press

Певец считает, что это дело принципа и его не стоит оставлять без внимания.

Певица Лариса Долина подала иск в Лефортовский районный суд Москвы к четырем фигурантам, осужденным за мошенничество с ее квартирой в Хамовниках. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Лариса Долина подала иск на 176 миллионов

Ответчиками выступают Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа. Все они приговорены к реальным срокам: от 4 до 7 лет колонии, а также к штрафам до миллиона рублей.

Как следует из иска, по приговору Балашихинского городского суда от 28 ноября 2025 года за Долиной признано право на возмещение ущерба в размере 176 млн. 141 тыс. рублей.

Кстати, в кулуарах звучит мнение, что Ларисе Александровне следовало бы вообще забыть эту историю как страшный сон, дабы чуть-чуть поутихла волна негодования по поводу истории с квартирой в Хамовниках.

Данко. Фото: Global Look Press

Данко: «Я прекрасно понимаю желание Ларисы Александровны бороться до конца»

Однако певец Данко думает по-другому. Своим мнением он поделился с Teleprogramma.org.

«Мне кажется, когда человека обманывают и лишают того, что он зарабатывал всю жизнь, речь идет уже не только о деньгах.

Это вопрос справедливости и человеческого достоинства. Поэтому я прекрасно понимаю желание Ларисы Александровны бороться до конца, - отметил певец.

-Забыть и сделать вид, что ничего не произошло, наверное, проще всего. Но если есть хоть малейший шанс восстановить справедливость законным путем, я считаю, что его нужно использовать. Не столько ради денег, сколько ради принципа».

- А как бы вы поступили на месте певицы?

- Если бы, не дай Бог, я оказался в такой ситуации, я бы тоже боролся. При этом постарался бы не позволить этой истории разрушить мою жизнь и отнять у меня силы, здоровье и веру в людей. Все, что можно вернуть, нужно пытаться вернуть. А все, что вернуть нельзя, — отпустить и идти дальше.

Желаю Ларисе Александровне сил, терпения и справедливого решения этой непростой ситуации!

А вы согласны с Данко? Делитесь в комментариях!

Читайте также:

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также