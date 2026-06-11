Данко о 176-миллионном иске Долиной к мошенникам: «Это вопрос справедливости»

Певица Лариса Долина подала иск в Лефортовский районный суд Москвы к четырем фигурантам, осужденным за мошенничество с ее квартирой в Хамовниках. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Лариса Долина подала иск на 176 миллионов

Ответчиками выступают Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа. Все они приговорены к реальным срокам: от 4 до 7 лет колонии, а также к штрафам до миллиона рублей.

Как следует из иска, по приговору Балашихинского городского суда от 28 ноября 2025 года за Долиной признано право на возмещение ущерба в размере 176 млн. 141 тыс. рублей.

Кстати, в кулуарах звучит мнение, что Ларисе Александровне следовало бы вообще забыть эту историю как страшный сон, дабы чуть-чуть поутихла волна негодования по поводу истории с квартирой в Хамовниках.