Лариса Долина потребовала 176 млн рублей компенсации за квартиру в Хамовниках

Громкие истории о том, как знаменитости становятся жертвами аферистов, неизменно привлекают внимание публики. На этот раз в центре внимания — народная артистка Лариса Долина. Певица намерена добиться справедливости и вернуть средства, утраченные из‑за преступных действий мошенников. Речь идет о многомиллионном ущербе, нанесенном в результате махинаций с ее квартирой в Хамовниках. Сейчас дело вышло на новый этап — артистка обратилась в суд с требованием возместить убытки.

Лариса Долина подала заявление в Лефортовский районный суд Москвы, чтобы получить компенсацию за причиненный ущерб — сумма требований составляет 176 миллионов рублей. Эту информацию официально подтвердили в пресс‑службе судов общей юрисдикции столицы.

Ответчиками по делу выступают лица, признанные виновными в мошеннических действиях с недвижимостью певицы: Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа.

«Из искового заявления следует, что приговором Балашихинского городского суда Московской области от 28 ноября 2025 года за потерпевшей Долиной Л. А. признано право на удовлетворение исковых требований по возмещению имущественного вреда в размере 176 141 000 руб.», — указано в сообщении.

Напомним, история с квартирой Ларисы Долиной в престижном районе Хамовники прогремела на всю страну. Артистка лишилась недвижимости из‑за тщательно спланированной аферы. Лариса Александровна, действуя под прессингом мошенников, продала квартиру в престижном районе. А потом потребовала аннулировать сделку. Суд пошел навстречу певице, при этом Долину не обязали вернуть деньги покупательнице квартиры. То есть, женщина, купившая у звезды жилье, осталась и без квартиры, и без денег.

Разразился скандал, адвокаты обратились в Верховный суд. Высшая инстанция постановила, что Долина должна отдать проданную квартиру покупательнице.

Теперь, когда суд уже установил вину злоумышленников, Долина делает следующий шаг — стремится полностью компенсировать понесенные финансовые потери.