Чумаков после операции на позвоночнике: "Нарушаю реабилитацию, пою"

Алексей Чумаков в беседе с сайтом Teleprogramma.org прокомментировал свое состояние после операции на позвоночнике. Музыкант заверил, что сейчас чувствует себя хорошо. И ни на что не жалуется. Боли в спине у артиста появились на отдыхе в Испании.

Боли в спине

В итоге Юлия Ковальчук настояла на том, чтобы они вернулись в Москву. В результате артиста экстренно прооперировали. Дело могло закончиться инвалидной коляской, но все обошлось.

"Уже даю концерты. Нарушаю реабилитацию, пою и получаю от этого удовольствие. Стараюсь не разочаровывать зрителей. Ну надо лежать, в моем случае сцена лечит. Я все-таки думаю еще и о зрителях. Они покупали билеты на мои концерты, у них свои планы, свой взгляд на мир. Я не в праве это рушить. Самое главное, что все получается. Концерты прошли прекрасно", — заверил Чумаков.

Что было?

Артист уточнил, что поддерживающей терапии ему хватило всего на два дня. Сначала ему поставили спицы, затем делали блокады. В итоге лопнули и разлетелись два дичка. Один из них пережал крупный нерв, а второй — спиной мозг. Поэтому Чумакову потребовалась операция.

В какой-то момент певцу не помогали даже обезболивающие. Алексей не мог сидеть, стоять и лежать. Каждое движение приносило боль. Около двух месяцев уйдет у Чумакова на восстановление. Однако даже сейчас он нарушает предписание врачей.