Чумакову сделали срочную операцию: "На три позвонка поставили шесть титановых штифтов"

На днях Алексей Чумаков дал концерт в Санкт-Петербурге. Артист уточнил, что мероприятие могло и не состояться. Причина — плохое самочувствие певца. У него возникли проблемы со здоровьем.

Не может танцевать

Не так давно муж Юлии Ковальчук перенес серьезное хирургическое вмешательство. Ему сделали срочную операцию на позвоночнике. По этой причине Алексей пока еще только-только восстанавливается.

Он заверил поклонников, что сейчас чувствует себя хорошо. Но пока вынужден отказаться от танцев на сцене. Дело в том, что около пяти дней назад ему провели операцию. Но это не помешало ему выйти на сцену и поприветствовать больше двух тысяч поклонников. Перед публикой раскрывать детали музыкант не стал.

"На три позвонка поставили шесть титановых штифтов"

Позже Чумаков признался, что едва не оказался в инвалидном кресле. И все из-за собственной невнимательности. Музыканту даже пришлось прервать отпуск из-за ухудшающегося самочувствия. Какое-то время Алексей не мог передвигаться. В больницу его доставили прямо с трапа самолета. Госпитализировала мужа Ковальчук.

Чумаков понимает, что жена его просто спасла. Оперировали артиста в Москве, в отделении травматологии и нейрохирургии. С ним работал лучший врач. Операция продлилась пять часов и прошла замечательно, как говорит певец.

"На три позвонка поставили 6 титановых штифтов и две 10-сантиметровые пластины. Теперь я киборг", — приводит Starhit слова Чумакова.

Отсиживаться дома?

Врачи советовали Алексею воздержаться от нагрузок. Реабилитация после операции должна была длиться около двух месяцев. На этот период музыканта просили приостановить концертную деятельность. Но Чумаков решил иначе, отказываться от сцены он не собирается.

"Отменять концерты я считаю неправильным, люди ждали этого дня несколько месяцев, строили планы. Поэтому я сразу сообщил доктору, что в любом состоянии, но поедут", — заключил певец.

Ранее мы писали, что Чумаков оскандалился из-за интервью, в котором он рассказал о знакомстве с Ковальчук. Также артиста долго критиковали хейтеры после его слов об изменах. Подробности тут.