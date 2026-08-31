Бледанс о поведении дочки Бони, записавшей ее «Свиньей»: «Можно было написать – «Корова»

В последнем выпуске своего онлайн-канала Виктория Боня поделилась историей о том, как ее 14-летняя дочь Анджелина назвала родителей в списке телефонных контактов.
Что сделала дочь Виктории Бони
Девочка сохранила номера мамы и папы под названием «Свиней», но сразу подчеркнула, что не хотела обидеть близких. Как оказалось, такой выбор имени был отсылкой к популярному тренду из TikTok, связанному с мемом про персонажа John Pork (что переводится как «Джон Свин»).
В рамках этого челленджа пользователи сети публиковали видеоролики, на которых якобы звонит сам John Pork, и спрашивали у зрителей, посмели бы они ответить на этот звонок. Именно в честь этого персонажа Анджелина и переименовала контакты с родителями в своей телефонной книге.
«Это же John Pork! Ты легенда, и я тебя записала как легенду!» — отреагировала девочка на возмущение мамы, которая вряд ли была хороша знакома с трендом ТикТока и восприняла ситуацию буквально.
Виктория сразу же рассказала об этой выходке бывшему супругу и отцу дочери Алексу Смерфиту. Он ответил с юмором, сказав, что Анджелина очень креативная. А вообще, мама и дочка стоят друг друга.
Эвелина Бледанс о дочери Бони: «Но девочке все-таки намного немного вправлять мозги»
Шутки шутками, но не переходит ли Анджелина время от времени границы? С этим вопросом Teleprogramma.org обратилась к ведущей и актрисе Эвелине Бледанс.
Эвелина Бледанс с сыном Семеном. Фото: Global Look Press
«Я очень трепетно отношусь к Анджелине. Наши дети общались вместе, когда были совсем маленькие. Но вот этот вещизм – это возможность потратить на какой-то браслет 2 000 долларов… Ну ok. Я радуюсь, что вы можете истратить такую сумму, что у вас благополучие и достаточно денег, чтобы делать все что хочешь».
- А как повлиять на Анджелину?
- Но девочке все-таки нужно немного вправлять мозги в плане того, что ее аппетиты растут не то что с каждым годом, а с каждым днем.
Я понимаю, папа Анджелины – миллиардер. И, наверное, дети миллиардеров должны вести себя именно так. Но я не миллиардер. Я всегда считаю деньги, и мои дети никогда не будут ими бросаться. Мы все разные…
Мой фонд называется «Мы все разные», но слоган там: «Мы все вместе».
- А как вы сейчас относитесь к Виктории?
- Я люблю Боню, восторгаюсь ее красотой. В такой обстановке, в Монако, среди богатых подружек вообще можно было потерять ребенка.
Но вы же не напишите, что я против Бони. Я против нее не выступаю и против ее дочки тоже.
Ну а как оправдать то, что, если бы я открыла телефон своих сыновей и увидела там, что «Я свинья»... Я даже не хочу представлять свою реакцию на это. Этим сказано все.
Но еще можно было написать: «Корова», потому что корову можно доить. Свинью один раз зарезал и наделал отбивные, а здесь можно доить долго.
Как вариант – можно попробовать и такие записи.
А вы что думаете о поведении Анджелины? Делитесь в комментариях!
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