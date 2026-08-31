Бледанс о поведении дочки Бони, записавшей ее «Свиньей»: «Можно было написать – «Корова»

В последнем выпуске своего онлайн-канала Виктория Боня поделилась историей о том, как ее 14-летняя дочь Анджелина назвала родителей в списке телефонных контактов.

Что сделала дочь Виктории Бони

Девочка сохранила номера мамы и папы под названием «Свиней», но сразу подчеркнула, что не хотела обидеть близких. Как оказалось, такой выбор имени был отсылкой к популярному тренду из TikTok, связанному с мемом про персонажа John Pork (что переводится как «Джон Свин»).

В рамках этого челленджа пользователи сети публиковали видеоролики, на которых якобы звонит сам John Pork, и спрашивали у зрителей, посмели бы они ответить на этот звонок. Именно в честь этого персонажа Анджелина и переименовала контакты с родителями в своей телефонной книге.

«Это же John Pork! Ты легенда, и я тебя записала как легенду!» — отреагировала девочка на возмущение мамы, которая вряд ли была хороша знакома с трендом ТикТока и восприняла ситуацию буквально.

Виктория сразу же рассказала об этой выходке бывшему супругу и отцу дочери Алексу Смерфиту. Он ответил с юмором, сказав, что Анджелина очень креативная. А вообще, мама и дочка стоят друг друга.

Эвелина Бледанс о дочери Бони: «Но девочке все-таки намного немного вправлять мозги»

Шутки шутками, но не переходит ли Анджелина время от времени границы? С этим вопросом Teleprogramma.org обратилась к ведущей и актрисе Эвелине Бледанс.