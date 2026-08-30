Боня – дочке Анджелине: «У тебя мама и папа в телефоне записаны как «Свинья»

Виктория Боня с дочерью Анджелиной. Фото: КП/Алексей Булатов

Телеведущая Виктория Боня в очередной раз пожаловалась на поведение 14-летней дочери Анджелины.

Когда Анджелина попросила мать купить ей новую сумку, Боня предложила дочери зарабатывать на свои хотелки самостоятельно. Напомнив об участии в съемках рекламы косметики, девочка, однако, признала, что ее доходы не покрывают всех желаний. Тогда Виктория предъявила дочери список трат за месяц, показав, насколько велики ее запросы.

В ходе перепалки Боня раскрыла поклонникам, какое прозвище дала ей родная дочь. Оказалось, в телефоне Анджелины мать записана как «Свинья».

«Pork» в переводе с английского — это свинья. У тебя мама — свинья, папа — свинья», — возмутилась телеведущая.

Впрочем, отец девочки Алекс Смерфит не обиделся на такое прозвище. По словам Бони, он оценил креативность дочери и чувство юмора, отметив, что у бабушки в телефоне Анджелины записана как «Mami» с сердечками.

Боня попыталась переложить финансовые обязательства на бывшего мужа-миллиардера, но Анджелина призналась, что не надеется на отца, назвав его «жадным».

«Это ты познакомилась с ним — не я, это ты его нашла, поэтому это ты помоги мне, пожалуйста, не будь жадной», — парировала девочка.

На просьбу подарить сумку просто потому, что она «такая хорошая и шикарная», Боня предложила в качестве компромисса забрать одну из двух имеющихся у дочери сумок за 2500 долларов каждая.

Отношения Бони и Анджелины уже давно напоминают публичный сериал. Подросток с ранних лет привыкла к дорогим вещам, перелетам бизнес-классом и безлимитным тратам.

В разное время она просила у матери деньги на сумки, омолаживающие уколы и организацию дня рождения в Монако. Ее ежедневные расходы иногда доходили до 700 евро, что шокировало даже отца-миллионера.

Несмотря на то, что Боня периодически устраивает дочери скандалы, пытаясь привить ей финансовую грамотность и чувство ответственности, конфликты быстро сходят на нет. Например, однажды Боня грозилась отчитать дочь за траты, но, когда Анджелина заняла второе место на скачках, вместо наказания подарила ей дорогие украшения.

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