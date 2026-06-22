Бледанс о Диброве: «Ему прописаны молодые кобылочки»

Общественность продолжает обсуждать инцидент с участием Дмитрия Диброва в ночном клубе Москвы.

Как Дмитрий Дибров соблазнял девушек с помощью Федора Достоевского

Дмитрий познакомился с некой молодой нимфой, после чего предложил ей поехать в его особняк на Рублевке и вместе разобрать роман Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Та сказала, что без подружки не поедет. Дмитрий подумал, что третий, а точнее третья, не лишняя, и согласился на это условие. Девушки засобирались на свидание.

В какой-то момент ведущий упустил одну из красоток из виду, разнервничался, поскользнулся и упал с лестницы. Как итог – сотрясение головного мозга и перелом руки.

И на такие приключения Дмитрий Дибров решился, притом, что встречается с 43-летней нутрициологом Екатериной Гусевой.

В соцсетях ведущему советуют «попридержать коней» и перестать увлекаться молодыми красотками.

Эвелина Бледанс: «Дмитрий просто любит молодую энергию»

А что об образе жизни Дмитрия Диброва думает актриса и ведущая Эвелина Бледанс?

«Дмитрий просто любит молодую энергию. В этом нет ничего такого. Это просто ЗОЖ, - отметила Эвелина. - Когда вы идете к нутрициологу, он вам что-то прописывает. Кому-то нужны орехи, как мне. Я их сейчас стою и ем. Кому-то орехи строго запрещены. А Дмитрию прописаны молодые телочки, кобылочки, секси производительницы, которые еще могут ему родить. Как говорится, по судьбе».

- Он и таких выбирает…

- Все жены и девушки Дмитрия были именно такого плана. Исполнится ему 90 лет, и все равно рядом будет 35-летняя. Ну, просто это такой тип мужчины. Ему нужна свежая энергия.

Возможно, он и будет довольствоваться другой ситуацией. Но вряд ли. Дмитрий до последнего будет именно искать такую.

А что вы думаете о словах Эвелины Бледанс? Делитесь в комментариях