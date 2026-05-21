«Бабушка здесь вторична»: продюсер Лавров оценил перспективы внука Пугачевой заработать на ее имени

Ранее внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков вновь оказался в центре внимания общественности: в социальных сетях он разместил видеозапись одного из своих концертных выступлений и в сопроводительном тексте сделал отсылку к известной бабушке.

Ролик молниеносно собрал более миллиона просмотров и спровоцировал оживленное обсуждение — под публикацией появилось несколько тысяч откликов.

Никита признался, что его музыкальные произведения без намеков на знаменитых родственников не вызывают столь масштабного интереса у аудитории.

На его заявления отреагировала певица Ольга Зарубина. Она дала понять, что считает Никиту Преснякова талантливым парнем, от которого уже ничего не зависит.

В последние годы Никита Пресняков обосновался в США, где выступает в роли фронтмена собственного рок‑коллектива. Артист не раз отмечал, что испытывает дискомфорт из‑за непрекращающихся сопоставлений со знаменитыми родственниками. Его ключевая задача — завоевать признание как самобытный творческий деятель, а не как член прославленной семейной династии.