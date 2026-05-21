«Бабушка здесь вторична»: продюсер Лавров оценил перспективы внука Пугачевой заработать на ее имени

Известный продюсер Сергей Лавров в беседе с Teleprogramma.org оценил перспективы Никиты Преснякова стать популярным. Лавров считает, что молодому человеку не стоит делать ставку на свою звездную бабушку Аллу Пугачеву. В этой части гораздо лучше уповать на фамилию отца. Ее продюсер считает более раскрученной, чем имя Примадонны.
«На сегодняшний момент работает не имя бабушки, а именно папа. Это мое мнение. Бабушка здесь вторична. Без родственников Никита не то, что никакой… У каждого есть своя индивидуальность, но с точки зрения раскрученности, в первую очередь, работает фамилия. А дальше надо доказывать, что есть талант», — высказался Сергей Лавров.
Сергей Лавров. Фото: Наталья Шатохина / News.ru / Global Look Press
Ранее внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков вновь оказался в центре внимания общественности: в социальных сетях он разместил видеозапись одного из своих концертных выступлений и в сопроводительном тексте сделал отсылку к известной бабушке.
Ролик молниеносно собрал более миллиона просмотров и спровоцировал оживленное обсуждение — под публикацией появилось несколько тысяч откликов.
Никита признался, что его музыкальные произведения без намеков на знаменитых родственников не вызывают столь масштабного интереса у аудитории.
На его заявления отреагировала певица Ольга Зарубина. Она дала понять, что считает Никиту Преснякова талантливым парнем, от которого уже ничего не зависит.
В последние годы Никита Пресняков обосновался в США, где выступает в роли фронтмена собственного рок‑коллектива. Артист не раз отмечал, что испытывает дискомфорт из‑за непрекращающихся сопоставлений со знаменитыми родственниками. Его ключевая задача — завоевать признание как самобытный творческий деятель, а не как член прославленной семейной династии.