Айза вышла на связь после госпитализации сына: «Ему лучше»

Девятилетний сын блогера Айзы-Лилуны Ай и рэпера Гуфа Элвис на днях попал в больницу. По словам его матери Айзы, ситуация была настолько тревожной, что она «умерла внутри от страха за ребенка».

Что случилось с сыном Айзы Элвисом

В беседе с изданием Super Айза раскрыла подробности случившегося: у мальчика внезапно поднялась температура до 40 градусов. Вызванный врач предположил грипп, но анализы показали падение уровня тромбоцитов. Это могло указывать на лихорадку денге, несмотря на то что Элвис привит от этой болезни.

«Мы без перерыва сдаем анализы, а вчера его положили в больницу: температура не спадала, и он не мог есть. Делали капельницы», — поделилась Айза.

Как он сейчас себя чувствует

Teleprogramma.org дозвонилась до Айзы, чтобы узнать, как сейчас чувствует себя Элвис.

«Ему лучше. Сын уже дома», - отметила блогер.

Teleprogramma.org желает Элвису здоровья!