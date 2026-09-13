Врачи спасают жизнь 9-летнего сына Айзы и Гуфа

9-летний Элвис попал в больницу, и, по словам его матери, ситуация оказалась настолько тревожной, что она «умерла внутри» от страха за ребенка.

В беседе с Super Айза раскрыла подробности случившегося. По ее словам, у мальчика внезапно поднялась температура до 40 градусов. Вызванный врач предположил грипп, однако анализы показали падение тромбоцитов — это могло указывать на лихорадку денге, хотя у Элвиса есть прививка от этой болезни.

«Резко поднялась температура 40. Вызвали врача, врач сказал, что грипп, но падают тромбоциты, и это может быть денге, но у него вакцина есть. В общем, непонятно, что с ним. Сдаем без остановки анализы, а вчера в больницу попали: сильная температура, и он есть не мог. Делали капельницы», — поделилась Айза.

По ее словам, точный диагноз до сих пор не установлен — врачи продолжают обследование и назначают поддерживающую терапию.

Элвис — младший сын Айзы. Мальчик родился в 2017 году. Айза неоднократно делилась с подписчиками моментами из его жизни: рассказывала о его увлечениях, успехах в учебе и спорте. Ранее блогер признавалась, что Элвис — очень активный и любознательный ребенок, который требует много внимания.

Вместе с тем Айза старается ограждать детей от излишнего внимания публики и редко показывает их лица. Однако в случае с болезнью сына она решила быть откровенной с аудиторией, чтобы получить поддержку и, возможно, советы от других родителей, сталкивавшихся с похожими симптомами.